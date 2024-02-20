Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Okyanus diplerindeki tektonik plakalar, ihtiyaç duyulan kesintisiz ve temiz enerji kaynağı olabilir

    Temiz ve kesintisiz enerji arayışında okyanuslardaki tektonik plakalar önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Fransız şirket CGG, bu alandaki planlarını açıkladı.
    Tektonik plakalar, aranan temiz enerji kaynağı olabilir Tam Boyutta Gör
    Paris merkezli teknoloji şirketi CGG tarafından yakın zamanda yayınlanan bir teknik rapora göre, yalnızca rüzgar santralleri değil, jeotermal enerji üretim tesislerinin açık denizlere taşınması bile dünyaya temiz enerji sağlamamıza yardımcı olabilir. Şirket, teknolojinin patentini alarak dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamaya geçmek istiyor. 

    Fosil yakıtlardan uzaklaşmak isteyen ülkeler hızla rüzgar ve güneş enerjisine yöneliyor. Her iki teknoloji de kesintili enerji üretebilen kaynaklar olduğundan, tamamlayıcı olarak başka enerji kaynakları arayışı sürüyor. Jeotermal enerji, günün her saati kullanılabilen temiz bir enerji kaynağı olduğundan iyi bir alternatif olarak göürlüyor. 

    Ancak jeotermal enerjiye erişim kolay olmadığı için küresel enerji talebinin yüzde birinden azını oluşturuyor.  Neredeyse sınırsız enerji kaynağı ayaklarımızın hemen altında mevcut olsa da, jeotermal enerjiye erişmek için bölgeden bölgeye değişmekle beraber yüzlerce metreden binlerce metreye kadar inmek gerekiyor. 

    Tektonik plakalar bol ve düzenli enerji vadediyor

    Şirketler halihazırda jeotermal enerji arayısışını açık denizlere taşınmış durumda. Hint-Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan volkanların civarları jeotermal enerji için ideal bölgeler olarak öne çıkıyor. Ancak bu volkanlardan elde edilecek enerjinin tutarlı olmaması problemi bulunuyor.

    CGG'nin yayınladığı rapora göre, okyanus tabanındaki tektonik plakaların çok daha tutarlı bir enerji kaynağı olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni, hareketli tektonik plakaların okyanus tabanında boşluklar oluşturması ve yer kabuğunun altından gelen magmanın yeni kaya oluşturmak için dışarı aktığı deniz tabanının yayılması.

    Okyanus tabanındaki volkanik bölgelerle karşılaştırıldığında tektonik plakalar çok daha tutarlı bir sıcaklık aralığı sunuyor ve bu da onları enerji üretimine uygun hale getiriyor.

    Açık deniz jeotermalini karaya taşıma

    CGG, raporunda, tektonik plakaların konumundan ötürü elde edilen enerjinin elektrik hatlarıyla şebekeye bağlanamayacağını kabul ediyor. Bunun yerine buhar türbinlerinin enerjiyle üretilen elektriğin, elektroliz yoluyla yeşil hidrojene çevrilerek taşınması planlanıyor.

    Prosesin tuzlu su gibi yan ürünleri su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilir ve buharın soğutulmasından sonra toplanan tatlı su da ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılabilir.

    CGG ayrıca jeotermal enerji üretimine yönelik bu yaklaşımı araştırmak için teknolojilerin patentini aldığını belirtiyor. Ancak şirket patentleri, kısa süre içinde bu alanın gelişimini engellemekten ziyade, bu teknolojilerin farklı ülkelere ödeme kapasitelerine bağlı olarak lisanslamayı amaçlıyor.

    CGG Geoscience başkan yardımcısı Peter Whiting, basın açıklamasında, "Baz yük enerji kaynağı olarak jeotermal enerjinin gelecekteki enerji karışımında daha büyük bir rol oynayacağına inanıyoruz. Açık denizlerdeki jeotermal kaynakların sunduğu fırsatlar, temiz enerji, iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma için ortaklıklar da dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2023 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni desteklemede önemli bir rol oynayabilir." dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2.25 üst ne demek bando astsubay silah taşır mı samsun chery bayi en iyi lens solüsyonu lost benzeri diziler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
    Tecno Mobile Spark 10 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-775T
    Acer Nitro 5 AN515-58-775T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız