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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telefonunuzdaki pil seviyesine göre değişen oyun Battery Boy, mobil cihazlar için yayınlandı

    Telefonunuzdaki pil seviyesine göre tarzını değiştiren oyun Battery Boy, iOS ve Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Nisan 2021, 22:00 (1 gün)
    5,5b
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    10
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Telefonunuzdaki pil seviyesine göre değişen oyun Battery Boy, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Petricore'un yaptığı sonsuz koşu oyunu Battery Boy, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca savaş oyunu Puzzle Combat, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

    Battery Boy'un şüphesiz en öne çıkan özelliği, oyunun telefonunuzdaki pil seviyesien göre tarzını değiştirmesi. Oyun aslında klasik bir sonsuz koşu oyunu ancak telefonunuzdaki pil seviyesine göre oyun tarzını değiştiriyor. Her değişen tarza ayak uydurmak fazlasıyla kolay ancak bir yandan gözünüz pil seviyenizde olursa daha iyi olabilir.

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    Oyun basitliği ile her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Ayrıca oyunun içerisinde bazı mini oyunlar da bulunuyor. Oyunu oynayarak ayrıca çeşitli karakterlerin, kostümlerin ve çeşitli müziklerin kilidini açabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederek oyunun rekabetçi modunu da deneyebilirsiniz.

    Battery Boy şu anda App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Ayrıca geliştiriciler ilerleyen süreçte oyuna daha fazla içerik eklemeyi de düşünüyor. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    Battery Bo‪y‬ Battery Bo‪y‬ Battery Bo‪y‬ Battery Bo‪y‬ Petricore, Inc. Oyunlar Ücretsiz 288 MB

    Battery Boy Battery Boy Battery Boy Battery Boy Petricore, Inc Arcade Ücretsiz 88M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086300/battery-boy-is-an-endless-runner-that-changes-depending-on-the-charge-your-phone-has-left-available-now-for-android-and-ios/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    R ruhadam28 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şarjda oynarsak
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    reklamları izlediniz.
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    G Gt95 (hakan dinler) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    yüklediğim gibi sildim :)
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    O ozgeleringeris 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı uygulamalar neden iphonede daha yüksek mb kaplıyorda androidde daha az yer kaplıyor biri bilgilendirebilir mi
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Konami'nin Boktai oyununu anımsattı. O da ekran parlaklığına göre oynanıyordu sanırsam.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu haberi yapmanız için size para mı veriyorlar !?
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 1 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Bedava selam bile vermez bunlar.
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    R ruhadam28 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şarjda oynarsak
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ruhadam28
    bütün sırrı bozdun hocam.
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İlginç bir fikir. Sevdim.
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