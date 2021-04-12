Telefonunuzdaki pil seviyesine göre değişen oyun Battery Boy, mobil cihazlar için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Petricore'un yaptığı sonsuz koşu oyunu Battery Boy, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Bulmaca savaş oyunu Puzzle Combat, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı"

Battery Boy'un şüphesiz en öne çıkan özelliği, oyunun telefonunuzdaki pil seviyesien göre tarzını değiştirmesi. Oyun aslında klasik bir sonsuz koşu oyunu ancak telefonunuzdaki pil seviyesine göre oyun tarzını değiştiriyor. Her değişen tarza ayak uydurmak fazlasıyla kolay ancak bir yandan gözünüz pil seviyenizde olursa daha iyi olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yarış menajerliği oyunu GT Manager, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

Oyun basitliği ile her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Ayrıca oyunun içerisinde bazı mini oyunlar da bulunuyor. Oyunu oynayarak ayrıca çeşitli karakterlerin, kostümlerin ve çeşitli müziklerin kilidini açabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederek oyunun rekabetçi modunu da deneyebilirsiniz.

Battery Boy şu anda App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Ayrıca geliştiriciler ilerleyen süreçte oyuna daha fazla içerik eklemeyi de düşünüyor. Oyunun mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Battery Bo‪y‬ Petricore, Inc. Oyunlar Ücretsiz 288 MB

Battery Boy Petricore, Inc Arcade Ücretsiz 88M

https://www.pocketgamer.com/articles/086300/battery-boy-is-an-endless-runner-that-changes-depending-on-the-charge-your-phone-has-left-available-now-for-android-and-ios/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.