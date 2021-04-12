Bulmaca savaş oyunu Puzzle Combat, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

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Yayıncılığını Zynga'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Small Giant Games'in yaptığı Puzzle Combat, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı.

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Oyun klasik üçlü eşleştirme mantığı üzerine kurulmuş bir oyun. Benzer renkteki nesneleri bir araya getirerek ilerliyorsunuz. Ancak klasik oyunlarda olduğu gibi eşleştirmeyi yaptığınızda puan kazanmıyorsunuz. Bunun yerine karşınızdaki düşmana saldırıyorsunuz. Oyunda birbirinden farklı karakterler olacak ve her birinin gücü de farklı olacak.

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Oyun yaptığınız eşleştirmeler ile kazandığınız çeşitli kombolar ile düşmanlarınıza saldıracaksınız. Oyunun PvP modu ile başka insanlara karşı oynayabilirsiniz. Ayrıca takım kurarak düşmanlarınızla takım halinde de yüzleşebilirsiniz.

Puzzle Combat şu anda iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmış durumda. Oyunun videosunu ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Puzzle Combat: Match-3 RP‪G‬ Small Giant Games Oy Oyunlar Ücretsiz 267.6 MB

Puzzle Combat: Match-3 RPG Small Giant Games Rol Oyunu Ücretsiz 104M

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