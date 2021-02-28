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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram'a, yeni özellikler geldi: Otomatik olarak silinen mesajlar, süreli davet bağlantıları ve daha fazlası

    Mesajlaşma ve sosyal medya platformu Telegram, bir dizi yeni özellik ile güncellendi. Artık Telegram'da sınırsız üyeye sahip gruplar oluşturulabilecek.
    28 Şubat 2021, 21:30 (3 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Telegram'a, yeni özellikler geldi: Otomatik olarak silinen mesajlar, süreli davet bağlantıları ve daha fazlası
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    WhatsApp'ın son zamanlardaki gizlilik politikaları sebebiyle en hızlı büyümelerinden birini yaşayan Telegram,yayınladığı bir güncelleme ile birçok yeni özellik aldı. Güncelleme ile mesajları otomatik silme, ana ekran widget'ları, süreli davet bağlantıları, sınırsız üyeli gruplar ve daha birçok özellik platforma kazandırıldı.

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    Telegram'ın yeni özellikleri

    Yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre Telegram, Ocak ayında dünya çapında en çok indirilen uygulama oldu. Şirket, yayınladığı son güncelleme ile tüm sohbetlere otomatik silme zamanlayıcısı seçeneği ekleyerek, mesajı gönderdiğiniz andan itibaren 24 saat veya bir hafta içinde otomatik olarak silmeyi seçmenize izin veriyor.

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    Maksimum üye sınıra yakın olan gruplar artık sınırsız üyeye izin veren Yayın Grupları'na dönüştürülebilecek. Yayın Grupları'nda yalnızca yöneticiler mesaj gönderebilecek ancak üyeler yine de sesli sohbetlere katılabilecekler.

    Ana davet bağlantısının yanı sıra, yöneticiler artık sınırlı bir süreyi, kullanım sayısını veya her ikisini de belirleyebilecekleri Süreli Davet Bağlantıları oluşturabilecekler.Ayrıca güncelleme ile gelen Ana ekran widget'ları, kullanıcıların son mesajların bir önizlemesini veya yalnızca kişilerin adlarını ve profil resimlerini görmelerine olanak tanıyacak.

    Telegram, kötüye kullanım raporlarını daha hızlı işleme koyabilmek için artık bir rapor gönderirken belirli mesajları seçmeyi isteyecek. Platform, geçtiğimiz ay eklenen sohbet içe aktarma özelliği, içe aktarılan mesajları orijinal tarihlerine göre sıralanmış biçimde gösterecek. Ayrıca güncelleme ile Telegram'a yeni emojiler de eklendi.

    Yeni özellikler bazı kullanıcılar için bir süre önce kullanıma sunuldu.

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    Telegra‪m‬ Telegra‪m‬ Telegra‪m‬ Telegra‪m‬ Telegram FZ-LLC Sosyal Ağ Ücretsiz 174.6 MB



    https://www.theverge.com/2021/2/25/22301393/telegram-auto-delete-messages-widgets-andoird-ios-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

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