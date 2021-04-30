Telegram CEO'su açıkladı: Grup video görüşmeleri özelliği geliyor

Telegram, önümüzdeki ay platforma grup video görüşme özelliği ekleyecek. Telegram CEO'su Pavel Durov, kişisel Telegram kanalında yaklaşan özelliği çalışırken gösteren kısa bir video yayınladı.

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Masaüstü ve tablet desteği de olacak

Pandemi ile birlikte oldukça popüler hale gelen video konferans uygulamalarının ardından geçtiğimiz yıl Telegram, platforma grup video görüşme özelliği ekleyeceğinin sözünü vermişti. Aradan geçen bir yıldan uzun sürenin ardından Durov, özelliğin Mayıs ayında kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

Telegram CEO'su Pavel Durov: "Görüntülü görüşmelerden bahsetmişken, Mayıs ayında sesli sohbetlerimize bir video boyutu ekleyerek Telegram'ı grup video görüşmeleri için güçlü bir platform haline getireceğiz." ifadelerinde bulundu.

Telegram'daki grup video görüşmeleri, ekran paylaşımı, şifreleme, gürültü engellemenin yanı sıra masaüstü, tablet ve akıllı telefon desteğine sahip olacak.

Platform, şu an için bire bir görüntülü görüşmeleri ve grup sesli sohbetleri destekliyor ancak geç de olsa eklenecek yeni özellik sayesinde rakipleri ile eşit şekilde rekabet edebilecek.

https://www.engadget.com/telegram-group-video-calls-mobile-desktop-tablet-150020126.html

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