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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram CEO'su açıkladı: Grup video görüşmeleri özelliği geliyor

    Şirketin yaklaşık bir yıl önceki duyurusunun ardından nihayet Telegram'a grup video görüşmeleri özelliği eklenecek. CEO Pavel Durov, kendi Telegram kanalından özelliğin ekleneceği tarihi açıkladı.
    30 Nisan 2021, 11:00 (2 sa.)
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    sosyal medya
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Telegram CEO'su açıkladı: Grup video görüşmeleri özelliği geliyor

    Telegram, önümüzdeki ay platforma grup video görüşme özelliği ekleyecek. Telegram CEO'su Pavel Durov, kişisel Telegram kanalında yaklaşan özelliği çalışırken gösteren kısa bir video yayınladı.

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    Masaüstü ve tablet desteği de olacak

    Pandemi ile birlikte oldukça popüler hale gelen video konferans uygulamalarının ardından geçtiğimiz yıl Telegram, platforma grup video görüşme özelliği ekleyeceğinin sözünü vermişti. Aradan geçen bir yıldan uzun sürenin ardından Durov, özelliğin Mayıs ayında kullanıcılara sunulacağını duyurdu.

    Telegram CEO'su Pavel Durov: "Görüntülü görüşmelerden bahsetmişken, Mayıs ayında sesli sohbetlerimize bir video boyutu ekleyerek Telegram'ı grup video görüşmeleri için güçlü bir platform haline getireceğiz." ifadelerinde bulundu.

    Telegram'daki grup video görüşmeleri, ekran paylaşımı, şifreleme, gürültü engellemenin yanı sıra masaüstü, tablet ve akıllı telefon desteğine sahip olacak.

    Platform, şu an için bire bir görüntülü görüşmeleri ve grup sesli sohbetleri destekliyor ancak geç de olsa eklenecek yeni özellik sayesinde rakipleri ile eşit şekilde rekabet edebilecek.



    https://www.engadget.com/telegram-group-video-calls-mobile-desktop-tablet-150020126.html
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 2 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 10 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bip te çoktan var 😜
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu uygulamanın whatsapp dan daha iyi olduğu herkese anlatılmalı.
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    K konusancpu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar olmayışı zaten hataydı
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    L Longg_Night 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Whatsappa rakip olmak istiyorsan bu tip yenilikleri çok önceden getirmeliydin. Geç kalındı ama doğru bir yenilik
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