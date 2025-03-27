Grok yapay zekâ robotu şimdi Telegram’da

Grok kitlesini genişletiyor
Yapılan duyuruya göre Telegram Premium aboneleri Grok sohbet robotuna erişim sağlayabilecekler. Şimdilik standart kullanıcıların böyle bir imkânı bulunmuyor. Telegram’ın 1 milyar kullanıcısı düşünüldüğünde Premium abonelik reklamı için önemli bir fırsat haline geliyor.
Premium aboneleri GrokAI hesabını uygulama içerisinde aratarak sohbeti başlatabilirler. Grok kullanıcının abonelik durumunu sorgulayarak erişime açıyor. Burada Grok botunun temel sürümü olduğunu belirtmek gerek. Gelişmiş modeller sadece X Premium abonelerine sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo