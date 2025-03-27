Grok yapay zekâ robotu şimdi Telegram’da

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Microsoft CoPilot robotunun WhatsApp uygulamasına entegre olmasının ardından bir hamle de Elon Musk’tan geldi. Grok sohbet robotuna Telegram içerisinden ulaşmak mümkün hale geldi.

Grok kitlesini genişletiyor

Yapılan duyuruya göre Telegram Premium aboneleri Grok sohbet robotuna erişim sağlayabilecekler. Şimdilik standart kullanıcıların böyle bir imkânı bulunmuyor. Telegram’ın 1 milyar kullanıcısı düşünüldüğünde Premium abonelik reklamı için önemli bir fırsat haline geliyor.

X’te Grok’u bilgi doğrulamak için kullanmayın 6 gün önce eklendi

Premium aboneleri GrokAI hesabını uygulama içerisinde aratarak sohbeti başlatabilirler. Grok kullanıcının abonelik durumunu sorgulayarak erişime açıyor. Burada Grok botunun temel sürümü olduğunu belirtmek gerek. Gelişmiş modeller sadece X Premium abonelerine sunuluyor.

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Telegram Premium abonelerine yapay zekâ takviyesi