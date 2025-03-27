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    Grok yapay zekâ robotu şimdi Telegram’da

    Grok yapay zeka sohbet robotu X uygulamasının ardından Telegram uygulamasına da geldi. Böylece 1.5 milyardan fazla kullanıcıya reklam yapma imkânı doğdu.        
    Telegram Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Microsoft CoPilot robotunun WhatsApp uygulamasına entegre olmasının ardından bir hamle de Elon Musk’tan geldi. Grok sohbet robotuna Telegram içerisinden ulaşmak mümkün hale geldi. 

    Grok kitlesini genişletiyor

    Yapılan duyuruya göre Telegram Premium aboneleri Grok sohbet robotuna erişim sağlayabilecekler. Şimdilik standart kullanıcıların böyle bir imkânı bulunmuyor. Telegram’ın 1 milyar kullanıcısı düşünüldüğünde Premium abonelik reklamı için önemli bir fırsat haline geliyor. 

    Premium aboneleri GrokAI hesabını uygulama içerisinde aratarak sohbeti başlatabilirler. Grok kullanıcının abonelik durumunu sorgulayarak erişime açıyor. Burada Grok botunun temel sürümü olduğunu belirtmek gerek. Gelişmiş modeller sadece X Premium abonelerine sunuluyor. 

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    TheJudgé 7 saat önce

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