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    Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı

    Müzik ve podcast akış platformu Spotify, 2021 yılının ilk çeyrek raporlarını yayınladı. Şirket, 356 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına sahip.
    28 Nisan 2021, 23:30 (4 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı

    Spotify, 2021'in ilk çeyreğine dair mali sonuçlarını yayınladı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde 11 milyon yeni kullanıcı platforma dahil oldu. Yeni kullanıcıları ile birlikte şirket, toplam aylık aktif kullanıcı sayısını 356 milyona çıkarmış oldu.

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    En çok gelir Spotify Premium'dan

    2020'nin ilk çeyrek verilerine göre %24'lük artış sağladığı toplam kullanıcı sayısının yanı sıra şirket, Spotify Premium kullanıcı sayısını, yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla %21 artarak 158 milyon kullanıcıya çıkarmayı başardı.

    Şirketin bu yılın ilk çeyrek gelir kısmında ise geçtiğimiz yılının aynı çeyreğine oranla bir artış olsa da 2020 dördüncü çeyrek gelirinin gerisinde kaldı. Şirket, paylaştığı verilere göre 2.14 milyar euro çeyrek geliri elde etti. 2.14 milyar euro gelirin 1.93 milyarlık kısmı Spotify Premium'dan kazanıldı.

    Yılın ilk üç ayında Spotify, 2020'nin 4. çeyreğine kıyasla podcast tüketim saatlerinde güçlü bir artış olduğunu belirtti. Şirket, ilk çeyrek sonunda platformda 2.6 milyon podcast olduğunu açıkladı.

    Spotify, 2021'in 2. çeyreğine dair beklentilerini de açıkladı. Şirket, toplam aylık 366 milyon-373 milyon kullanıcı ve 162 milyon-166 milyon Premium abone öngörüyor.



    https://www.engadget.com/spotify-2021-q1-financials-103256427.html
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    L lollololo 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Herhalde kimse apple music youtube music deezer falan kullanmıyor
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    ghostmen323 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    yanlız çoğu bot hesaplardan oluşuyor bot hesaplarla kendine yalandan üye kasıp para veren yeni nesil müzik yapanların çöplüğüdür spotify.
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