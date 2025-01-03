Telegram, yeni üçüncü taraf doğrulama sistemini sundu

Çoğu kuruluşun birden fazla Telegram hesabı olduğundan, mesajlaşma uygulaması artık önceden doğrulanmış kuruluşların kullandıkları ek hesaplar için kendi doğrulamalarını yapmalarına izin veriyor. Telegram, resmi üçüncü tarafların kullanıcılara ve sohbetlere doğrulama simgeleri atamasına izin vererek dolandırıcılıkları önlemeyi ve yanlış bilgileri azaltmayı amaçlıyor.
Telegram üçüncü taraf doğrulama
Bu, Telegram'ın ünlü kişiler ve kuruluşlar için uyguladığı doğrulama sürecinden ayrı. Mavi onay işareti göstermek yerine, üçüncü taraf hizmetler tarafından doğrulanan hesaplar ve sohbetler adlarının solunda benzersiz bir simgeye sahip olacak. Bu profillere dokunduğunuzda hangi hizmetin profili doğruladığını ve nedenini görebileceksiniz.
Telegram, yalnızca Telegram tarafından doğrulanmış bir resmi botu olan hizmetlerin üçüncü taraf doğrulamaya katılabileceğini söylüyor.
Telegram 2025 güncellemesi neler getiriyor?
- Koleksiyonluk hediyeler
- Servis mesajları için tepkiler
- Mesaj arama filtreleri
- Üçüncü taraflar tarafından doğrulama
- Klasör isimlerinden özel ifade
- QR kod tarayıcı
Telegram, 2025’in ilk güncellemesinde üçüncü taraflar tarafından doğrulama dışında diğer kullanıcılara aktarılabilen veya yeniden gönderilebilen koleksiyonluk hediyeler, sohbet içi etkinliklere tepkiler gönderme, mesaj araması için filtreler, uygulama içi QR kod tarayıcısı gibi birçok yeni özellik ekledi.Kaynakça https://telegram.org/verify#third-party-verification https://telegram.org/blog/collectible-gifts-and-more/tr Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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