Telegram üzerinden USDT gönderimi mümkün oluyor

Tam Boyutta Gör Kripto para dünyasına erken dönemde adım atsa da düzenleyici kuruluş tedirginliği nedeniyle çalışmalarını bağımsız bir vakfa devreden Telegram, yine de bu hevesinden vazgeçmedi. Platform şimdi USDT gönderimini başlatıyor.

Telegram üzerinden USDT dönemi

Kripto para çalışmalarını TON vakfına devreden Telegram, geçtiğimiz yıl entegre cüzdan botu üzerinden TON aktarımını mümkün hale getirmişti. Ayrıca bu bot üzerinden Bitcoin de satın alınabiliyordu.

Telegram dünyanın en popüler ikinci mesajlaşma uygulaması oldu 1 ay önce eklendi

Bu haftadan itibaren kullanıcılar sohbetler içerisinde arkadaşlarına USDT gönderebilecekler. Bunun için yine kripto para cüzdan botu içerisine kendi cüzdanlarını tanımlamak için gerekli adımları takip etmeleri gerekiyor.

WhatsApp’ın ardından yüzde 31 payla dünyanın en büyük ikinci mesajlaşma yazılımı haline gelen Telegram üzerinde ödeme yapabilme haliyle işletmeleri ve kullanıcıları daha fazla etkileşim içerisine sokacak.

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