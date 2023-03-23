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    Anlık Bildirim

    Telegram üzerinden USDT gönderimi mümkün oluyor

    Telegram üzerinde işletme kuran veya hizmet sunan kullanıcılar artık USDT olarak ödeme alabilecekler. TON ile birlikte USDT de ikinci seçenek olarak sunuluyor.  
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    Telegram Tam Boyutta Gör
    Kripto para dünyasına erken dönemde adım atsa da düzenleyici kuruluş tedirginliği nedeniyle çalışmalarını bağımsız bir vakfa devreden Telegram, yine de bu hevesinden vazgeçmedi. Platform şimdi USDT gönderimini başlatıyor.

    Telegram üzerinden USDT dönemi

    Kripto para çalışmalarını TON vakfına devreden Telegram, geçtiğimiz yıl entegre cüzdan botu üzerinden TON aktarımını mümkün hale getirmişti. Ayrıca bu bot üzerinden Bitcoin de satın alınabiliyordu.

    Bu haftadan itibaren kullanıcılar sohbetler içerisinde arkadaşlarına USDT gönderebilecekler. Bunun için yine kripto para cüzdan botu içerisine kendi cüzdanlarını tanımlamak için gerekli adımları takip etmeleri gerekiyor.

    WhatsApp’ın ardından yüzde 31 payla dünyanın en büyük ikinci mesajlaşma yazılımı haline gelen Telegram üzerinde ödeme yapabilme haliyle işletmeleri ve kullanıcıları daha fazla etkileşim içerisine sokacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 4 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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