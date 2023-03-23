Telegram üzerinden USDT gönderimi mümkün oluyor

Telegram üzerinden USDT dönemi
Kripto para çalışmalarını TON vakfına devreden Telegram, geçtiğimiz yıl entegre cüzdan botu üzerinden TON aktarımını mümkün hale getirmişti. Ayrıca bu bot üzerinden Bitcoin de satın alınabiliyordu.
Bu haftadan itibaren kullanıcılar sohbetler içerisinde arkadaşlarına USDT gönderebilecekler. Bunun için yine kripto para cüzdan botu içerisine kendi cüzdanlarını tanımlamak için gerekli adımları takip etmeleri gerekiyor.
WhatsApp’ın ardından yüzde 31 payla dünyanın en büyük ikinci mesajlaşma yazılımı haline gelen Telegram üzerinde ödeme yapabilme haliyle işletmeleri ve kullanıcıları daha fazla etkileşim içerisine sokacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)