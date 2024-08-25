Telegram kurucusu gözaltına alındı, Twitter etiketleri engelledi

Telegram ve kripto para dünyası şokta
Pavel Durov’un havalimanına indiği anda polis tarafından göz altına alındığı belirtiliyor. Durov’un Telegram platformunu düzenlemelerin dışında tutarak çocuk pornosu, insan kaçakçılığı, terrörizm, kara para aklama gibi faaliyetlerin odağı haline getirdiği suçlaması yapılıyor.
Haberin gündeme gelmesi ile birlikte TON para birimi 5.5$ civarına kadar çekildi. Özellikle son dönemde Telegram üzerinde tıklayarak oynanan kripto oyunların para birimlerinin Binance üzerinde listelenmesi bu tarafa ilgiyi arttırmıştı.
Hamster Kombat ve Blum gibi on milyonlarca kullanıcıya sahip tıklama oyunları bulunuyor. Bitcoin de bu tedirginlikten nasibini aldı ve 63700$ seviyesine kadar indi. Diğer taraftan Twitter üzerinde Telegram ve Durov gibi etiketlerin uzun süre engellendiği dikkatlerden kaçmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.