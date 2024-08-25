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    Anlık Bildirim

    Telegram kurucusu gözaltına alındı, Twitter etiketleri engelledi

    Telegram kurucusu Pavel Durov, yöneltilen suçlamalar nedeniyle Fransa’da gözaltına alındı. Twitter üzerinde ise bu konu hakkındaki etiketlerin ilginç bir şekilde engellendiği görüldü.
    Telegram Tam Boyutta Gör
    Aylık aktif kullanıcısı 1 milyara ulaşan ve kripto para dünyasının en büyük iletişim aracı haline gelen Telegram darbe yedi. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, hakkındaki suçlamalardan dolayı Fransa’da gözaltına alındı.

    Telegram ve kripto para dünyası şokta

    Pavel Durov’un havalimanına indiği anda polis tarafından göz altına alındığı belirtiliyor. Durov’un Telegram platformunu düzenlemelerin dışında tutarak çocuk pornosu, insan kaçakçılığı, terrörizm, kara para aklama gibi faaliyetlerin odağı haline getirdiği suçlaması yapılıyor.

    Haberin gündeme gelmesi ile birlikte TON para birimi 5.5$ civarına kadar çekildi. Özellikle son dönemde Telegram üzerinde tıklayarak oynanan kripto oyunların para birimlerinin Binance üzerinde listelenmesi bu tarafa ilgiyi arttırmıştı.

    Hamster Kombat ve Blum gibi on milyonlarca kullanıcıya sahip tıklama oyunları bulunuyor. Bitcoin de bu tedirginlikten nasibini aldı ve 63700$ seviyesine kadar indi. Diğer taraftan Twitter üzerinde Telegram ve Durov gibi etiketlerin uzun süre engellendiği dikkatlerden kaçmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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