Telegram kurucusu gözaltına alındı, Twitter etiketleri engelledi

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Tam Boyutta Gör Aylık aktif kullanıcısı 1 milyara ulaşan ve kripto para dünyasının en büyük iletişim aracı haline gelen Telegram darbe yedi. Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, hakkındaki suçlamalardan dolayı Fransa’da gözaltına alındı.

Telegram ve kripto para dünyası şokta

Pavel Durov’un havalimanına indiği anda polis tarafından göz altına alındığı belirtiliyor. Durov’un Telegram platformunu düzenlemelerin dışında tutarak çocuk pornosu, insan kaçakçılığı, terrörizm, kara para aklama gibi faaliyetlerin odağı haline getirdiği suçlaması yapılıyor.

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Haberin gündeme gelmesi ile birlikte TON para birimi 5.5$ civarına kadar çekildi. Özellikle son dönemde Telegram üzerinde tıklayarak oynanan kripto oyunların para birimlerinin Binance üzerinde listelenmesi bu tarafa ilgiyi arttırmıştı.

Hamster Kombat ve Blum gibi on milyonlarca kullanıcıya sahip tıklama oyunları bulunuyor. Bitcoin de bu tedirginlikten nasibini aldı ve 63700$ seviyesine kadar indi. Diğer taraftan Twitter üzerinde Telegram ve Durov gibi etiketlerin uzun süre engellendiği dikkatlerden kaçmadı.

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