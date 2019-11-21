Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin!

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Anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, tüm kullanıcılara seslenerek casus yazılım olarak kullanılabilen "WhatsApp'ı cihazlarından silme" çağrısında bulundu.

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Durov, Whatsapp'ın kesinlikle güvenli bir iletişim ve bilgi depolama aracı olmadığı görüşünde. Zira bilgisayar korsanları ve devlet yetkililerinin bu bilgilere kolayca erişebileceğini söylüyor.

Telegram’ın kurucusu, Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulamasındaki yeni güvenlik açıklarının, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının haklarını ihlal etmek için kullanacağından emin.

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Büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı

Durov'a göre ABD elde ettiği bu bilgileri diğer ülkelerin istihbarat servislerine aktaracak. Birkaç gün önce WhatsApp'ın hem Android hem de iOS sürümünde yeni bir kritik güvenlik açığı keşfedilmişti.

Bu ciddi açıktan faydalanan bilgisayar korsanları özel bir MP4 dosyası kullanarak hedefteki kişinin cihazına kötü amaçlı yazılım yükleyebildikleri gibi hassas verilerini ele geçirip, casusluk yapabiliyorlardı. Ancak, Facebook kısa süre önce bu güvenlik açığının giderildiğini duyurdu.

https://www.interfax.ru/world/684983