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    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin!

    Telegram 'ın kurucusu tüm WhatsApp kullanıcılarına seslenerek uygulamayı cihazlarından silmelerini istedi. Durov, casus yazılım olarak kullanılabilen WhatsApp'ın hiç de güvenli olmadığını söylüyor.
    1 gün
    47,4b
    26
    46
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin!
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    Anlık mesajlaşma uygulamalarından Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, tüm kullanıcılara seslenerek casus yazılım olarak kullanılabilen "WhatsApp'ı cihazlarından silme" çağrısında bulundu.

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    Durov, Whatsapp'ın kesinlikle güvenli bir iletişim ve bilgi depolama aracı olmadığı görüşünde. Zira bilgisayar korsanları ve devlet yetkililerinin bu bilgilere kolayca erişebileceğini söylüyor.

    Telegram’ın kurucusu, Facebook bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulamasındaki yeni güvenlik açıklarının, gazetecilerin ve insan hakları savunucularının haklarını ihlal etmek için kullanacağından emin.

    Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin!
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    Büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı

    Durov'a göre ABD elde ettiği bu bilgileri diğer ülkelerin istihbarat servislerine aktaracak. Birkaç gün önce WhatsApp'ın hem Android hem de iOS sürümünde yeni bir kritik güvenlik açığı keşfedilmişti.

    Bu ciddi açıktan faydalanan bilgisayar korsanları özel bir MP4 dosyası kullanarak hedefteki kişinin cihazına kötü amaçlı yazılım yükleyebildikleri gibi hassas verilerini ele geçirip, casusluk yapabiliyorlardı. Ancak, Facebook kısa süre önce bu güvenlik açığının giderildiğini duyurdu.



    https://www.interfax.ru/world/684983 Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 1 gün en beğenilen
    Telegram kullananlarin telegram övgüleri gelmeden yerimizi alalım
    Yanıtla +50
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    abdusaum 1 gün yeni yorumcu
    kullanmadığım zaman mikrofon ve kamera iznini kapatıyorum.





    whatsapp sürekli çalışan ve internete erişebilen bir uygulama.

    casusluk yapmadığına inanmak için saf olmak lazım.
    kullanmadığım zaman mikrofon ve kamera iznini kapatıyorum. whatsapp sürekli çalışan ve internete erişebilen bir uygulama. casus...
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    1 Yanıt Yanıtla +34
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    Execuvite 1 gün
    Whatsapp'ın sahibide telegramı telefonunuzdan silin diyor kimi dinliyeah Paul gardaş ?
    3 Yanıt Yanıtla +33
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    kaazto28 1 sa.
    Mikrofon ve kamerayı kapatınca güvende olduğunu zannedenleri görünce şaşırıyorum...

    Bulunduğunuz yerde akıllı telefon varsa hatta tuşlu da varsa her turlu dinleniyorsunuz...

    Eğer dinlenmek istemiyorsanız... Telefonu bulunduğunuz odadan dışarı çıkaracaksınız.
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    DBeckham23 3 sa.
    Hayır herkes bir bilgi güvenliğidir tutturmuş gidiyor, ne olur yani whatsapp benim oeada yaptığım herşeyi çalsa ne olur. "BEYLER ÖNCE KENDİNİZİ GELİŞTİRİN SONRA BUNLARI DERT EDERSİNİZ" istanbulun könhe mahallesinde ahmet sana birşey olmaz meral etme
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    einhander 6 sa.
    akıllı telefon kullanmayımı bıraksak acaba
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    DH Misafiri 6 sa.
    "Kendim için bir şey istiyorsam namerdim"
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    LLithya 7 sa.
    Yahu bir tek whatsapp değil ki, çoğu uygulamaya zaten konum, mikrofon, kamera, rehber gibi şeyleri kullanması için izin veriyoruz. Whatsapp’ı bırak akıllı telefon kullanmamız lazım olaya böyle bakarsak.
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    Sembroni 10 sa.
    Telegram kullanan arkadaşım yok.

    Neden geçeyim ki?
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    DH Misafiri 11 sa.
    Benden ne alabilirler ki :D tip desen yok ses desen yok
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    DH Misafiri 12 sa.
    Elbette gizliliğine önem verenler var. Vermeyenler de verenlere saygı gösterip böyle uygulamalara da yönelse iyi olur.

    İsteyen mahremiyetini paylaşmaktan çekinmez ya da saklayamayacağını düşünebilir ancak sanmasın ki herkes öyle.
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    Paetzold 12 sa.
    Bizi düşündüğün için teşekkürler bay pavel
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    Bethesta 13 sa.
    Benim hangi bilgime ulaşamıyor da whattsapp sayesinde ulaşabiliyor? Öyle düşünmek lazım... günümüzde whattsapp'a ihtiyaç olmadan her hareketinizi, aramanızı, faaliyetinizi denetleyebiliyorlar...

    Telefondaki GPS anlık nereye gittiğini, kart harcamalarından gittiğin yerde neler harcadığını, giderken heryerde olan kameralar sayesinde ne giydiğini, saçlarını nasıl taradığını, giderken sağlık kayıtlarından hangi sağlık şikayeti ile hareket ettiğini, aramalarından kimi arayıp gittiğin yerde kiminle buluşacağını vs.vs.vs. hepsini biliyorlar zaten...

    Gizlice ayakkabı kutusuna paraları saklayıp haberleşenler düşünsün
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    WhatsApp, uygulama haber ve
    9 etiket daha hacker casus mesajlaşma pavel durov Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
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