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    Telegram yeni güncellemesi ile Premium abonelere odaklanıyor

    Telegram Premium üyeleri artık mesajlara sınırsız tepki, çok daha geniş bir emoji paneli, profil durumlarında emojiler ve yeni kısa link formatına kavuşuyor.    
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    Kısa bir süre önce daha fazla yetkiler ile donattığı Premium abonelik sistemini başlatan Telegram, artık güncellemelerinde de Premium kullanıcılara odaklanıyor. Standart kullanıcılar performans iyileştirmeleri ile yetinmek zorunda.

    Telegram Premium güncellemesi

    Telegram yeni güncellemesi ile birlikte sohbet mesajlarına verilen tepkiler artık sınırsız bir koleksiyon barındırıyor. Ayrıca 3 hareketli emojiye kadar da destek sunuluyor. Yine emoji paneli daha fazla emoji ve paket kapsayacak şekilde genişletildi.

    Diğer taraftan Premium kullanıcıları herhangi bir emojiyi profil durumlarına atayabilecek. Bunlara bir süre sınırı da konabilecek. Son olarak kullanıcı isimlerinde username.t.me şeklinde yazımı daha kolay bir kısa format benimseniyor.

    Standart kullanıcılara gelecek olursak Android tarafında indirme sırasını önceliklendirebilme, yeni Android animasyonları ve Android 13 tema moturuna uyumlu uygulama ikonu gelirken iOS tarafında ise animasyonlu yeni kurulum balonu yer alıyor.

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