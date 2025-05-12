ABD'de 1,5 trilyon dolar değerinde lityum yatağı keşfedildi

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Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde yer alan McDermitt Kalderası, devasa bir lityum rezervine ev sahipliği yapıyor. Uzmanlar, bu eski volkanik bölgede yer alan tortul kayaçlarda 20 ila 40 milyon metrik ton arasında lityum bulunduğunu tahmin ediyor. Tahmini ekonomik değeri ise yaklaşık 1,5 trilyon dolar. Bu dev keşif, ABD’nin elektrikli araç ve batarya üretiminde dışa bağımlılığını azaltması için kritik.

ABD’de dev lityum keşfi

Hazinenin yattığı yer, milyonlarca yıl önceki volkanik patlamalarla oluşmuş McDermitt Kalderası. Sanayi temsilcileri, elektrikli araç bataryalarındaki talebin her geçen gün arttığına işaret ederek lityumun stratejik bir kaynak olduğuna vurgu yaparken; bölge halkı ve çevreciler, madencilik faaliyetlerinin bölgedeki doğal yaşamı ve kültürel değerleri tehdit ettiğini savunuyor. Keşif son derece büyük ve önemli olsa da özellikle bölgede çevre etkisi nedeniyle ciddi tartışmaların merkezinde bulunuyor.

Öte yandan lityumun bu bölgede bulunma şekli, Güney Amerika’daki tuzlu su kaynaklarından farklı. Burada söz konusu olan kil taşı formundaki yataklar, genellikle daha karmaşık ve maliyetli işlemler gerektiriyor. Asit liçi gibi teknikler, atık yönetimi ve yeraltı sularının güvenliği açısından soru işaretleri barındırıyor.

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Bazı uzmanlar, gelişmiş geri dönüşüm sistemleri ve yeni nesil batarya teknolojileri ile çevresel baskıların azaltılabileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan, bu projeler sayesinde ABD'nin dışa bağımlılığı azaltarak jeopolitik riskleri dengelemesi mümkün olabilir. Alınacak önlemler ne olur olsun, lityum yataklarının çoğu her şekilde belirli çevresel etkileri beraberinde getiriyor. Bununla birlikte, bu kaynağın verimli bir şekilde işlenebilmesi durumunda ABD’nin lityum arzında dünya liderlerinden biri olabileceğini belirtiyor.

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ABD'de 1,5 trilyon dolar değerinde lityum yatağı keşfedildi