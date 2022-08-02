Temmuz ayında otomobil satışları beklentinin altında kaldı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre pazar, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre %7,9 oranında azalarak 319.313 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise %5,3 oranında azalarak 90.797 adet olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satışlarında geçen yılın aynı ayına göre %9,1 oranında artış yaşandı. Otomobil satışları Temmuz ayında önceki yıla göre %13 artışla 41.031 adet olurken hafif ticari araç pazarı ise %3,1 azalışla 11.715 adet oldu. Otomobil satışları 10 yıllık Temmuz ayı ortalamasına göre %14,9 azalış gösterdi.

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Otomobil satışları Temmuz ayında önceki yıla göre artış gösterse de sektör temsilcilerine göre beklentiyi karşılayamadı. ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, satışların hız kesmesindeki nedenleri araç bulunurluk sorunu, ÖTV indirimi söylentileri, krediye ulaşmakta yaşanan zorluklar ve yeni araç alabilecek müşteri potansiyelindeki azalma şeklinde sıraladı.

ODD'nin verilerine göre Ocak-Temmuz satışlarında C segmenti otomobiller 157.778 adetle %49,7 pay aldı. B segmenti otomobiller ise 124.376 aet satışla %39 pay elde etti. Gövde tipine göre değerlendirildiğinde ise geçtiğimiz aylarda liderliği ele alan SUV'ların %39,6 pay ile ilk sırayı vermediğini görüyoruz.

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Benzinli otomobil satışları 226.043 adet ve %70,8 pay ile satışlarda ilk sırada. Dizel otomobillerin %17,1 pay aldığı pazarda hibrit otomobiller %9,5 paya sahip. Söz konusu dönemde 2.532 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildiği de verilen bilgiler arasında.

Verilere göre 2022'nin Ocak-Temmuz döneminde satılan benzin/dizel motorlu otomobillerin %86'ya yakını %80'lik, %6,8'i ise %70'lik vergi diliminde yer alıyor. Zaten daha alt dilimlerde pek araç kalmadığı için bu sonuç oldukça normal.

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Temmuz ayında otomobil satışları beklentinin altında kaldı