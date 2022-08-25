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    TEMSA, beşinci elektrikli otobüs modelini Hannover’de tanıtacak

    Şimdiye dek 4 elektrikli aracı seri üretime hazır hale getiren TEMSA, beşinci elektrikli modeli olan LD SB E’nin tanıtımını IAA Hannover Transportation’da gerçekleştirecek.
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    TEMSA, beşinci elektrikli otobüs modelini Hannover’de tanıtacak
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    Dizel motorlu LD SB Plus

    Dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından Hannover IAA Transportation 2022, 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek. 40 farklı ülkeden 1.200’ün üzerinde şirketin katılım göstereceği fuar, dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinin yeni lansmanlarına ve elektrikli araç çözümlerine sahne olacak.

    Türk üreticilerin de geniş bir katılım göstereceği fuarda, TEMSA seri üretime hazır hale getirdiği beşinci elektrikli otobüsü LD SB E’nin tanıtımını gerçekleştirecek. LS SB E’nin tanıtım etkinliği, organizasyonun basın günü olan 19 Eylül’de, saat 12:00’da TEMSA standında düzenlenecek. TEMSA, lansmanını yapacağı LD SB E’nin dışında yenilenen Avenue Electron ve HD modellerini de Hannover’de görücüye çıkaracak.

    Normal koşullarda her 2 yılda bir düzenlenen ve dünyada kendi alanının en önemli organizasyonlarından biri olarak görülen Hannover IAA Transportation, 2020 yılında pandemi nedeniyle düzenlenememişti. Fuar, normalleşme adımları ve pandeminin kontrol altına alınmasıyla birlikte, 4 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açmış olacak. 19 Eylül’de basın günü ile başlayacak fuar, 25 Eylül’e kadar devam edecek.

    TEMSA, beşinci elektrikli otobüs modelini Hannover’de tanıtacak
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    "Sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyoruz"

    Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, dünya ekonomisine gölge düşüren tüm zorlayıcı koşullara rağmen, elektrifikasyon odaklı küresel büyüme stratejilerini kararlılıkla uyguladıklarını ifade ederken,

    “Dünyanın en önemli ticari araç fuarlarının başında gelen IAA Hannover Transportation’da tanıtımını gerçekleştireceğimiz yeni elektrikli otobüsümüz LD SB E, bu kararlılığın en somut göstergesi. Bugün seri üretime hazır hale getirdiğimiz 5 farklı aracımız; sürdürülebilirlik ve teknoloji üzerine inşa ettiğimiz esnek, çevik, dinamik iş yapma kültürümüzle, ülkemizde ve tüm dünyada elektrikli araç seferberliğinin vazgeçilmez oyuncuları arasındayız. Türkiye’de doğup büyüyen bir marka olarak, bu gibi etkinliklerde ortaya koyduğumuz bu güçlü vizyon, TEMSA’nın ve Türk sanayisinin katma değerli üretim tutkusunu ortaya koyması adına da çok önemli. Bugün İsveç’ten ABD’ye, Romanya’dan Fransa’ya kadar yollara çıkan elektrikli araçlarımız, genişleyen ürün gamımızla birlikte yakında çok daha geniş coğrafyalarda yerini alarak sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

    4 elektrikli araç modeli seri üretime hazır

    • Son iki yıldır Sabancı Holding ve PPF Group (Skoda Transportation) ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, bugün itibarıyla 4 farklı elektrikli araç modelini seri üretime hazır hale getirmiş durumda.
    • ASELSAN ile birlikte, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü geliştiren TEMSA, bunun dışında 12 metrelik Avenue Electron ve 9 metrelik MD9 electriCITY modellerini de dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat ediyor.
    • Bu araçların yanı sıra, TEMSA geçtiğimiz aylarda da ABD pazarı için özel olarak geliştirdiği TS 45E modelinin lansmanını gerçekleştirmişti.
    • Yaklaşık 2 yıl boyunca, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde test sürüşleri gerçekleştiren TS 45E, tüm testleri başarıyla tamamlayarak pazara sunulmuştu.
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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