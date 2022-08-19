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    15 dakikada şarj olan yerli elektrikli otobüsler yola çıkıyor

    ASELSAN ve TEMSA iş birliği ile geliştirilen ultra hızlı şarj özellikli otobüsler TEKNOFEST Samsun etkinliğinde yolcu taşımacılığında kullanılacak. Otobüsler 15 dakikada şarj olabiliyor.
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    15 dakikada şarj olan yerli elektrikli otobüsler yola çıkıyor
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    Şehir içi ulaşımda elektrikli otobüs dönüşümü başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hızlı şarj özellikli otobüsleri bu ayın sonunda kullanılmaya başlanacak. TEMSA ve ASELSAN iş birliği ile üretilen Avenue EV otobüsler, 15 dakikada 80 kilometre menzile yetecek kadar şarj oluyor.

    Yerli ultra hızlı şarj sistemine sahip otobüslerde az kapasiteli ancak yüksek hızlı şarj olabilen bataryalar kullanıldı. Aynı otobüslerin 300 kilometre üzerinde menzile sahip versiyonları da bulunuyor ancak belediyenin talepleri doğrultusunda 15 dakikalık şarjla 80 kilometre gidebilen versiyonu üretildi. Şehirde 7 farklı noktaya şarj istasyonu kuruldu.

    15 dakikada şarj olan yerli elektrikli otobüsler yola çıkıyor
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    30 Ağustos'ta kullanılmaya başlanacak

    Şu ana kadar 10 adet otobüs teslim edildi. Önümüzdeki günlerde 5 adet daha otobüs teslim edilecek. Otobüsler ilk olarak 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST Samsun etkinliğinde yolcu taşıyacak.

    15 dakikada şarj olan yerli elektrikli otobüsler yola çıkıyor
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    Fosil yakıtlı otobüslere göre yüzde 70 tasarruflu

    Yerli elektrikli otobüslerin işletme maliyetlerinde fosil yakıtlı otobüslere göre yüzde 70'in üzerinde tasarruf sağladığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bütün otobüs filosuna yayıldığında işletme maliyetini çok düşürüyor. Başka önemli bir konu ise karbon salımı sıfır. Konfor oldukça yüksek, çevreyi kirletmeyen bir sistem. Şu anda 20 tanesini devreye alıyoruz. Bizim şartnamelerimizi sağlaması durumunda bütün otobüs filosunu elektrikli araçlara çevirmiş olacağız.” dedi.

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