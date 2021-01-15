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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TEMSA, pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı

    Ürün gamında elektriklenmeye büyük önem veren TEMSA, elektrikli otobüslerinde kullandıkları pil ve batarya paketlerini Adana'daki tesislerinde geliştirip üretmeye başladıklarını belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    TEMSA, pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı
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    Konkordatoyu geride bırakan TEMSA, elektrikli araçları odağına alarak özellikle yurt dışında büyümeyi hedefliyor. Şirket bu kapsamda elektrikli araçların kritik bileşenleri arasında yer alan pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı.

    TEMSA'nın elektrikli araçlar konusundaki vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, "TEMSA’yı bugün sadece bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Elektrikli araçlarımız başta olmak üzere sektöre öncülük eden tüm teknolojileri de Adana’daki tesisimizde kendi mühendislerimizle, kendi Ar-Ge ekibimizle geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.

    Alemdar, "Biz artık TEMSA’nın Adana’daki tesislerinde, elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretiyoruz. Son olarak geçtiğimiz ay içinde yurt dışına ihraç ettiğimiz elektrikli araçlarımızda da kendi batarya tesisimizde geliştirip ürettiğimiz batarya paketlerimizi kullandık. Böylesine önemli bir projeyi TEMSA bünyesinde hayata geçirmiş olmak çok gurur verici bizim için." ifadelerini kullandı.

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    TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu da şirketin uzun yıllardır Ar-Ge ve inovasyona büyük yatırım yaptığının altını çizerek, yeni teknolojiler için şirket bünyesinde TEMSATech platformunun kurulduğunu aktardı. TEMSATech bünyesinde elektrikli araçların yanı sıra otonom araçlar, güç dağıtım ve araç şarj ünitesi, şarj istasyonları gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını aktaran Doğancıoğlu, "Burada 30’a yakın mühendisimiz çalışıyor. İsveç’e ihracatını gerçekleştirdiğimiz elektrikli araçlar da mesela TEMSATech’in bir ürünü." dedi.

    TEMSA, pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı
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    Batarya teknolojilerinin elektrikli araçların kalbi olduğunu ifade eden Doğancıoğlu, 'Bugün TEMSA olarak geliştirdiğimiz araçlar en fazla 2 saatte şarj olabiliyor. Diğer yandan menzil konusu bataryanın büyüklüğüyle ilgili. Burada seri üretime hazır hale getirdiğimiz araçlarda 300-400 kilometre arasında menzil imkanı sunuyoruz.' yorumunu yaptı.

    Skoda Transportation iş birliğiyle yeni ürünlerin de TEMSA tarafından üretilebileceğine işaret eden Doğancıoğlu, "Skoda Transportation raylı sistemlerde çok büyük tecrübesi olan bir şirket. Kısa vadede troleybüs konusunda iş birliğimiz olabilir. Bunların üretimi için TEMSA’nın Adana’daki fabrikası da gerek altyapı gerek bilgi birikimi anlamında yeterli donanıma sahip. Tren ve tramvaylar da yine düzenli olarak takip ettiğimiz ürün alanları. Bunun yanında Skoda ile kamunun açtığı ihaleleri de yakından takip edeceğiz." dedi.

    TEMSA, geçen aylarda gerçekleşen hisse devriyle Sabancı Holding - PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. Skoda Transportation da bu grubun çatısı altındaki firmalar arasında.



    https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/hizmet/temsa-pil-ve-batarya-paketlerini-adanada-uretmeye-basladi/662162 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gidi (gidi gidi) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    klasik koç sabancı kafası, sanki yabancı firmaların ajanları gibi burada geliştirilen bir şey olmaması, onca senedir montajdan öteye gidilmek istenmemesi üzücü
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 22 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Temsa Borsaya bir girse uçuacak da, girmiyor işte.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Temsa' nin tekrar düze çıkmasına sevindim
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    kayamtky 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir de elektrikli bisiklet bataryası üretip uygun fiyatla satarsanız, içten teşekkürü hak edersiniz.
    Ne yazık ki Türkiye' de bunu yapan bir kaç satıcının fahiş fiyatlarına mahkumuz.
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