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    Tencent NFT satışını durdurdu

    Kripto paralardaki düşüşün ardından NFT sektörü de kan kaybetmeye başlıyor. Çinli oyun ve teknoloji devi Tencent, NFT satışlarını durdurduğunu açıkladı.             
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    Tencent NFT satışını durdurdu
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    Son dönemde birçok şirket farklı nedenlerden dolayı faaliyetlerini durdurma kararı almaya başladı. Bu kez Çinli teknoloji devi Tencent, NFT platformu Huanhe’nin operasyonlarını durdurdu.

    Tencent, daha önce NFT plaftormu Huanhe’yi kapatacağını duyurmuştu. Söz konusu duyuruyu yaptığı dönemde Tencent’in hedefinde NFT pazar yeri açmak vardı. Son olarak Tencent, bugün yaptığı açıklamayla birlikte platformun artık NFT yayınlamayacağını belirtti. 

    Tencent, geçtiğimiz Ağustos ayının başlarında resmen başlatılan Huanhe‘nin artık kullanıcılara yeni NFT‘ler yayınlamayacağını söyledi. Ancak şirket, mevcut koleksiyon sahiplerinin eşyalarını elinde tutabilecek, sergileyebilecek veya geri ödeme talebinde bulunabileceklerini söyledi.

    Anlaşmaya uyarak dijital koleksiyon ürünleri yayınlamayı durduruyor ancak, mevcut koleksiyon sahipleri, eşyalarını elinde tutabilecek, sergileyebilecek veya geri ödeme talebinde bulunabilecek.

    Tencent konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

    “Şirketin temel stratejisine odaklanma düşüncesine dayanarak, Huanhe faaliyetlerinde düzenlemeler yapılıyor”

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