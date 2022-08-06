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Epic Games ve Riot Games dahil olmak üzere dünyaca tanınan oyun şirketlerine ev sahipliği yapan Tencent, yeni bir yatırıma daha imza atacak gibi görünüyor. Çinli firma şimdi de, oyun dünyasının popüler isimlerinden Ubisoft’u gözüne kestirdi.

Hissedarlar ile görüşmeler başladı

Routers tarafından bildirilenlere göre Tencent, geçtiğimiz Mayıs ayında Ubisoft’un yüzde 15'lik hissesine sahip olan Guillemot ailesi ile görüşmelere başladı. Halihazırda şirketin yüzde 5'lik hissesini elinde bulunduran oyun devi, şirketin en büyük ve tek hissedarı olmayı hedefliyor.

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Günümüzde Ubisoft hisselerinin yüzde 5'ini Tencent, yüzde 15'ini Guillemot ailesi, yüzde 80’ini kamu hissedarları oluşturuyor. Şirketin 44 euroluk hisse fiyatına kıyasla hisse başına 100 euroluk bir teklifte bulunan Tencent ise, her iki gruptan da hisse satın almayı planlıyor. Henüz yeni anlaşmanın tüm ayrıntıları bilinmiyor olsa da, sonuçlanması halinde Tencent'in oyun sektöründeki payını daha da arttıracağını söyleyebiliriz.

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Tencent, Ubisoft'un en büyük hissedarı olabilir