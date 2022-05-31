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    Terra’nın LUNA 2.0 Airdrop’u beklentiyi karşılamadı

    Terra ağı Terra 2.0 ve Terra Classic olarak ikiye bölündü. Eski LUNA sahiplerine airdrop yöntemiyle Luna 2.0 dağıtıldı ancak beklenenden daha az miktarda dağıtım yapıldı.
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    Terra, gerekenden daha az LUNA 2.0 veriyor
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    Son dönemin gündem konularından biri olan Terra Blockchain ekosisteminin çökmesi ve Terra’nın CEO’su Do Kwon‘un önerisi üzerine ağın ikiye ayrılması sonrasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 

    Çıkan haberlere göre; bazı yatımcılar airdrop olarak beklediklerinden daha az Terra (LUNA) aldılar. Terra ise çok sayıda şikayete yanıt olarak, bazı kullanıcıların airdrop’larını tam olarak alamayabileceği konusunda açıklama yaptı. 

    Terra Blockchain ekosisteminin çökmesi sonrası önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kez Terra 2.0 ağının yerel coin’i olan LUNA 2.0‘ın airdrop mekanizması, kullanıcılara vermesi gerekenden daha az LUNA 2.0 veriyor.

    Terra 2.0 Blockchain ağı, iki farklı zaman dilimini baz alarak kullanıcılarına belli bir miktarda LUNA 2.0 airdrop etmeyi vadetmişti. Bunun üzerine eski LUNC sahiplerine yeni ağda açıklanan oranda LUNA 2.0 verilmesi planlanıyordu. Ancak Twitter üzerinden birçok kullanıcı, normalde almaları gereken LUNA 2.0 miktarının çok daha azını aldıklarını söyledi. 
    Bunun sebebi ise muhtemel olarak LUNA sahibi adreslerin çöküş öncesi varlıklarının 1 LUNA’dan az olması. Sistem yapısı gereği 1 LUNA’dan az varlığı olanlar için aktarılacak tutarı, topluluk havuzuna aktarıyor. Ancak bu sözleşmede yapılan muhtemel bir hata, bazı kullanıcıların varlıklarını eksik almalarına neden oldu. Terra geliştirici ekibi ise sorun üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.

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