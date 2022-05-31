Çinliler, orijinalinden 10 kat daha ucuz olan iPhone 13 klonunu tanıttı

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Çinli şirket LeTV, iPhone 13 ile tamamen aynı görünen ancak maliyeti 10 kat daha ucuz olan yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli Y1 Pro'yu piyasaya sürdü.

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Çinliler sadece kamera ünitesinin tasarımını ve cihazın düz kenarlarını değil, aynı zamanda Apple'ın imzası olan çentiği de kopyalamışlar. LeTV Y1 Pro, 60 Hz yenileme hızına ve 5 MP selfie kamerasına sahip 6,5 inç HD LCD ekranla geliyor. Arka panelde iki adet 8 + 2 megapiksel kamera var. Cihaz, bir Unisoc Tiger T310 yongası, 4 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili belleğin yanı sıra 4000 mAh pil ve bir USB-C bağlantı noktası ile donatılmış.

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Marka, bu modeli birinci sınıf malzeme kalitesine sahip ekonomik bir akıllı telefon olarak konumlandırıyor. LeTV Y1 Pro'nun, 4/32 GB modeli için 75 dolar, 4/128 GB modeli için 105 dolar ve en üst 4/256 GB versiyonu için 135 dolar olarak fiyatlandırıldığını da belirtelim. Bu da cihazın iPhone 13'ten 10 kat daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

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Çinlilerden, orijinalinden 10 kat daha ucuz iPhone 13 klonu