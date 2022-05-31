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    Çinliler, orijinalinden 10 kat daha ucuz olan iPhone 13 klonunu tanıttı

    Çin merkezli teknoloji üreticisi LeTV, iPhone 13'ün kopyası bir tasarıma sahip olan Y1 Pro'yu duyurdu. İşte cihazın tasarımı ve detayları.                       
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    Çinlilerden, orijinalinden 10 kat daha ucuz iPhone 13 klonu
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    Çinli şirket LeTV, iPhone 13 ile tamamen aynı görünen ancak maliyeti 10 kat daha ucuz olan yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli Y1 Pro'yu piyasaya sürdü.

    75 dolardan başlıyor

    Çinliler sadece kamera ünitesinin tasarımını ve cihazın düz kenarlarını değil, aynı zamanda Apple'ın imzası olan çentiği de kopyalamışlar. LeTV Y1 Pro, 60 Hz yenileme hızına ve 5 MP selfie kamerasına sahip 6,5 inç HD LCD ekranla geliyor. Arka panelde iki adet 8 + 2 megapiksel kamera var. Cihaz, bir Unisoc Tiger T310 yongası, 4 GB RAM ve 256 GB'a kadar dahili belleğin yanı sıra 4000 mAh pil ve bir USB-C bağlantı noktası ile donatılmış.

    Marka, bu modeli birinci sınıf malzeme kalitesine sahip ekonomik bir akıllı telefon olarak konumlandırıyor. LeTV Y1 Pro'nun, 4/32 GB modeli için 75 dolar, 4/128 GB modeli için 105 dolar ve en üst 4/256 GB versiyonu için 135 dolar olarak fiyatlandırıldığını da belirtelim. Bu da cihazın iPhone 13'ten 10 kat daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

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