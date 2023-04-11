Terra Luna Classic'in DeFi projesi Terraport Finance hacklendi

Tam Boyutta Gör Terraport Finance, Terraport Liquidity cüzdanının saldırıya uğradığını bildirdi. Terraport Finance, 10 Nisan'da attığı bir tweet'te, Terraport Liquidity cüzdanında bir ihlal tespit ettiğini açıkladı.

Terraport, bugün yaptığı Twitter paylaşımında, projenin bir siber saldırıya uğradığını ve ekibin bu konu hakkında çalışmalara başladığını duyurdu. Ancak bir Twitter kullanıcısı, projenin 2 milyon dolarlık hack’e uğradığını söyledi ve Binance CEO’su CZ’den yardım talep etti.

Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, Terraport Liquidity cüzdanında bir ihlal tespit edildiğini belirtti. Ekip, bu ihlalin araştırıldığını ve protokolün güvenliği için yoğun bir çaba harcandığını aktardı. Resmi bir açıklama yapmayan ekip, topluluktan yoğun tepki aldı.

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Terraport Finance, resmi Twitter hesabından konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bu sabah Terraport Liquidity cüzdanında bir ihlal tespit edildi. Terraport ekibi şu anda bu ihlali araştırıyor ve protokolün güvenliğini sağlamak için çaba sarf edildi. Daha fazla resmi basın açıklaması daha sonra yayınlanacaktır. Geniş topluluğumuzun anlayışını takdir ediyoruz”

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