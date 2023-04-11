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    Anlık Bildirim

    Terra Luna Classic'in DeFi projesi Terraport Finance hacklendi

    Başı dertten kurtulamayan Terra topluluğunun şimdi de DeFi projesi Terraport Finance hacklendi. Terraport Finance, 2 milyon dolarlık kayba uğradı.               
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    Terraport Finance hacklendi Tam Boyutta Gör
    Terraport Finance, Terraport Liquidity cüzdanının saldırıya uğradığını bildirdi. Terraport Finance, 10 Nisan'da attığı bir tweet'te, Terraport Liquidity cüzdanında bir ihlal tespit ettiğini açıkladı.

    Terraport, bugün yaptığı Twitter paylaşımında, projenin bir siber saldırıya uğradığını ve ekibin bu konu hakkında çalışmalara başladığını duyurdu. Ancak bir Twitter kullanıcısı, projenin 2 milyon dolarlık hack’e uğradığını söyledi ve Binance CEO’su CZ’den yardım talep etti. 

    Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada, Terraport Liquidity cüzdanında bir ihlal tespit edildiğini belirtti. Ekip, bu ihlalin araştırıldığını ve protokolün güvenliği için yoğun bir çaba harcandığını aktardı. Resmi bir açıklama yapmayan ekip, topluluktan yoğun tepki aldı.

    Terraport Finance, resmi Twitter hesabından konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Bu sabah Terraport Liquidity cüzdanında bir ihlal tespit edildi. Terraport ekibi şu anda bu ihlali araştırıyor ve protokolün güvenliğini sağlamak için çaba sarf edildi. Daha fazla resmi basın açıklaması daha sonra yayınlanacaktır. Geniş topluluğumuzun anlayışını takdir ediyoruz”

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 1 gün önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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