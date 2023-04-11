Bitcoin, 10 ay sonra ilk defa 30 bin doları aştı!

Bitcoin toparlanmaya devam ediyor
Son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde artarak 30.380 dolar seviyelerine ulaşan Bitcoin an itibariyle 30.070 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzer şekilde Ethereum da tekrardan sekiz aylık zirvesini ve 2 bin dolar bandını test ederek 1.934 dolara yükseldi.
Kripto para birimleri bu yıl ralli yapıyor diyebiliriz. Bitcoin halihazırda yıl başından bu yana değerini yüzde 80 artırırken Ethereum ise yüzde 60 düzeyine bir artış kaydetti. Yaklaşan enflasyon verileri, Fed'in faiz artırım kampanyasına ara verip vermeyeceğini ya da ne zaman son vereceğini belirlemede kilit rol oynayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı