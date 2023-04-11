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    Anlık Bildirim

    Bitcoin, 10 ay sonra ilk defa 30 bin doları aştı!

    Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, 10 ay içinde ilk kez 30.000 dolar seviyesini geçti. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, sadece 24 saat içinde yüzde 7’nin üzerinde değer kazandı.
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    Bitcoin, 10 ay sonra ilk defa 30 bin doları aştı! Tam Boyutta Gör
    ABD Merkez Bankası'nın agresif parasal sıkılaştırma kampanyasını yakında sona erdireceğine dair beklentilerin artmasıyla birlikte Bitcoin’in değeri tırmanışa geçti. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Haziran 2022’den bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesini geçti.

    Bitcoin toparlanmaya devam ediyor

    Son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde artarak 30.380 dolar seviyelerine ulaşan Bitcoin an itibariyle 30.070 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzer şekilde Ethereum da tekrardan sekiz aylık zirvesini ve 2 bin dolar bandını test ederek 1.934 dolara yükseldi.

    Bitcoin, 10 ay sonra ilk defa 30 bin doları aştı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Silicon Valley Bank’ın çöküşüyle tetiklenen bankacılık sektörü kargaşası, Fed'in sektör üzerindeki stresi hafifletmeye çalışırken faiz oranlarını daha uzun süre yükseltmeyeceği yönündeki piyasa beklentilerini artırdı. Fed’in kısa bir süre sonra açıklayacağı enflasyon verilerinin düşünüldüğü gibi düşük çıkması bekleniyor. Dolayısıyla Fed’in daha fazla faiz artırmasına pek olası bakılmıyor. Bu nedenle yatırımcılar Bitcoin gibi alternatif varlıklara yöneliyor.

    Kripto para birimleri bu yıl ralli yapıyor diyebiliriz. Bitcoin halihazırda yıl başından bu yana değerini yüzde 80 artırırken Ethereum ise yüzde 60 düzeyine bir artış kaydetti. Yaklaşan enflasyon verileri, Fed'in faiz artırım kampanyasına ara verip vermeyeceğini ya da ne zaman son vereceğini belirlemede kilit rol oynayacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 19 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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