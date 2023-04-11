Tam Boyutta Gör ABD Merkez Bankası'nın agresif parasal sıkılaştırma kampanyasını yakında sona erdireceğine dair beklentilerin artmasıyla birlikte Bitcoin’in değeri tırmanışa geçti. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Haziran 2022’den bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesini geçti.

Bitcoin toparlanmaya devam ediyor

Son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde artarak 30.380 dolar seviyelerine ulaşan Bitcoin an itibariyle 30.070 dolar seviyesinden işlem görüyor. Benzer şekilde Ethereum da tekrardan sekiz aylık zirvesini ve 2 bin dolar bandını test ederek 1.934 dolara yükseldi.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Silicon Valley Bank’ın çöküşüyle tetiklenen bankacılık sektörü kargaşası, Fed'in sektör üzerindeki stresi hafifletmeye çalışırken faiz oranlarını daha uzun süre yükseltmeyeceği yönündeki piyasa beklentilerini artırdı. Fed’in kısa bir süre sonra açıklayacağı enflasyon verilerinin düşünüldüğü gibi düşük çıkması bekleniyor. Dolayısıyla Fed’in daha fazla faiz artırmasına pek olası bakılmıyor. Bu nedenle yatırımcılar Bitcoin gibi alternatif varlıklara yöneliyor.

Bitcoin madencilik zorluğu rekor seviyelerde 2 gün önce eklendi

Kripto para birimleri bu yıl ralli yapıyor diyebiliriz. Bitcoin halihazırda yıl başından bu yana değerini yüzde 80 artırırken Ethereum ise yüzde 60 düzeyine bir artış kaydetti. Yaklaşan enflasyon verileri, Fed'in faiz artırım kampanyasına ara verip vermeyeceğini ya da ne zaman son vereceğini belirlemede kilit rol oynayacak.

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Bitcoin, 10 ay sonra ilk defa 30 bin doları aştı!