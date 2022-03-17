TerraUSD, Dogecoin’i (DOGE) geride bırakabilir

Tam Boyutta Gör

Kripto para piyasasında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. CoinMarketCap tarafından elde edilen en son verilere göre, TerraUSD (UST) piyasa değeri ilk kez 15 milyar dolara ulaştı. Market hacmiyle 13. sırada kalan meme kripto para birimi Dogecoin’i (DOGE) geride bırakmaya hazırlanıyor.

Ayrıca genel anlamda bakıldığında Terra Blockchain’in yerel tokenı olan LUNA, haberin yazımı esnasında 88.09 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hatırlatmak gerekirse Terra (LUNA) en son 9 Mart’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 103.88 dolara ulaşmıştı. Ancak bu yükselişinden sonra yükseliş trendini koruyamadı.

APE kripto parası satışa çıkıyor 15 sa. önce eklendi

Terra, bakıldığı zaman 2021’in ikinci yarısında büyük bir büyüme kaydetmişti. Bu büyüme ile Terra önde gelen kripto projelerinden biri haline geldi.

Bunun yanında Terraform Labs (TFL) CEO’su Do Kwon geçtiğimiz günlerde Terra geliştiricisinin 1,2 milyar dolar değerinde 12 milyon LUNA token’ı bağışladığını açıklamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

TerraUSD, 15 Milyar Dolarlık Piyasa Değerine Ulaştı