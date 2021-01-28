Tesla, 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında olan Model S Plaid+ versiyonunu duyurdu

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Son dönemde Lucid gibi iddialı rakiplerle karşı karşıya kalan Tesla, ürün gamının temelini oluşturan Model S ve Model X için beklenen güncellemeyi sonunda getirdi. İç mekandaki değişimin yanında Model S'e getirilen "Plaid+" versiyonunun iddia edilen performans değerleri dudak uçuklatıyor.

Öncelikle Tesla Model S ve Model X'in kabin tarafındaki yeniliklere bakalım. Bu alanda ilk göze çarpan detay yeni direksiyon oluyor. Otomobillerini git gide daha fütüristik hale getirmeyi hedefleyen Tesla, güncellemeyle birlikte geleneksel direksiyon tasarımından kurtulup kesik bir direksiyona yer verdiğini görüyoruz. Multimedya sisteminin kontrol edilebildiği düğmeler hala direksiyon üzerindeki varlığını sürdürüyor.

Tasarımın devamında dijital gösterge ekranının da yenilendiğini görmekteyiz. Direksiyonun üstü kesik olduğu için sürücü ve ekran arasında görüşü kısıtlayabilecek herhangi bir unsur bulunmuyor. Öte yandan konsolun merkezindeki dikey ekrandan 17 inçlik yeni tablet ekrana geçiş yapılmış. Sadece ekran değişimiyle yetinmeyen ABD'li üretici, güncellemeyle birlikte sistemin tepki hızını da artırdıklarını iddia ediyor. Ayrıca merkezdeki ekranın altında iki telefonun aynı anda rahatlıkla şarj edilebileceği bir kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş.

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Eskiye göre daha sade bir yapıya büründüğünü söyleyebileceğimiz konsolda ve kapı içlerinde ahşap görünümlü detaylara yer verilmiş. Arka koltuklardaki yolcuları da düşünen Tesla, bu alana da 8 inç botuyunda bir ekran yerleştirmiş. Böylelikle arkadaki yolcuların seyahat esnasında oyun oynayabilmesi, film izleyebilmesi ve multimedya sistemini kontrol edebilmesi sağlanarak daha keyifli bir deneyim yaşamaları hedeflenmiş. 10 teraflops'a kadar işlem gücüne sahip olan sistemin kablosuz kontrolcü uyumluluğu da oyun deneyimini artıran detaylardan.

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Plaid ve Plaid+ versiyonlar

Tesla Model S'in Plaid versiyonu uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Güncellemeyle birlikte Model X Plaid versiyonuyla da karşılaşmış olduk. Tesla'nın 'şimdiye dek üretilen en performanslı SUV' olarak nitelendirdiği Model X Plaid, toplamda maksimum 1020 beygir güç üreten üç elektrik motoruna sahip. 547 kilometre sürüş menziline sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede, çeyrek mil koşusunu ise 9.9 saniyede tamamlıyor. Söz konusu versiyonun fiyatı da 119.990 dolar olarak açıklandı.

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Tesla Model S Plaid de yüksek performanslı üç elektrik motoru ve tork yönlendirme sistemiyle öne çıkan bir otomobil. Tıpkı SUV kardeşi gibi maksimum 1020 beygir güç sunan Model S Plaid'in sürüş menzili 627 kilometre. ABD'li üreticinin Model S Plaid ile ilgili iddiaları asıl şimdi başlıyor: 0-100 km/s hızlanmasını 1.99 saniyede tamamladığı belirtilen modelin iddia edilen maksimum hızı 320 km/s. Aracın fiyatı da 119.990 dolar.

Tesla Model S Plaid+'ın performans verileri ise daha da iddialı. Rakiplerini geride bırakmayı kafaya koyan ABD'li üretici, Model S Plaid+'ı "0-100 ve çeyrek mil tarafında en iyi hızlanma değerine sahip üretim modeli" olarak nitelendiriyor. Öyle ki maksimum hızı Plaid versiyonla aynı olan Plaid+'ın 0-100 km/s hızlanmasını 1.99 saniyenin altında, çeyrek mil etabını ise 9 saniyenin altında tamamladığı iddia ediliyor. Maksimum gücü 1100 beygirin, menzili de 836 kilometrenin üzerinde olduğu belirtilen Model S Plaid+'ın fiyatı da 139.990 dolar.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre Plaid versiyonların teslimatı Şubat-Mart aylarında başlayacak. Model S Plaid+'ın müşteri teslimatları ise 2021'in son aylarını bulacak.

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