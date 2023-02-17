Tesla, yüzbinlerce aracını geri çağırıyor: Otopilot kazalara neden olabilir

Tesla, FSD Beta sisteminin kazalara neden olabileceğini söyledi. Bu kazaların ise sistemin bazı şartlarda uymadığı trafik kurallarından kaynaklanabileceğine dikkat çekildi. Bu trafik kuralları arasında döner kavşak kurallarına uyulmaması, dur işaretinde durulmaması ve sarı trafik lambası işaretine riayet gösterilmemesi yer alıyor.
Sorunu yaşayan araç sayısı yüzbinlerle ifade ediliyor
Bunun yanında FSD Beta yazılımının “verilen hız sınırlarındaki değişikliklere” uygun şekilde yanıt vermede sorun yaşayabileceği de belirtildi. Bu sorunlardan etkilenen araçlar ise şu şekilde: FSD Beta yazılımının olduğu 2016-2023 Model S ve Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y. Sorunu yaşayan araç sayısı ise 362.758.
Tesla, FSD Beta aracılığıyla binlerce sürücünün ABD’deki halka açık yollarda yeni ve tamamlanmamış sürüş yardımı özelliklerini denemesine izin veriyor. İsimlendirmeye rağmen FSD, direksiyon başında bir insan bulunmasını ve her an kontrolü ele almaya hazır olmasını gerekli kılıyor. 400.000 kişinin kullandığı FSD Beta yazılımının fiyatı ise 15 bin dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah