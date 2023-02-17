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    Tesla, yüzbinlerce aracını geri çağırıyor: Otopilot kazalara neden olabilir

    Tesla, aracını geri çağırdığını duyurdu. Firma, tam otonom sürüş (FSD) olarak pazarlanan deneysel yazılımının kazalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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    Tesla, araçlarını geri çağırıyor: Nedeni ise otopilot yazılımı Tam Boyutta Gör
    Tesla, bir süre önce yaptığı duyuruda Full Self-Driving Beta veya FSD Beta olarak adlandırılan deneysel otonom sürüş yazılımına sahip yüzbinlerce aracını geri çağırdığını açıkladı. Tesla, yazılımdaki sorunları çözmek için otomobillere bir yazılım güncellemesi sunacağını söyledi.

    Tesla, FSD Beta sisteminin kazalara neden olabileceğini söyledi. Bu kazaların ise sistemin bazı şartlarda uymadığı trafik kurallarından kaynaklanabileceğine dikkat çekildi. Bu trafik kuralları arasında döner kavşak kurallarına uyulmaması, dur işaretinde durulmaması ve sarı trafik lambası işaretine riayet gösterilmemesi yer alıyor.

    Sorunu yaşayan araç sayısı yüzbinlerle ifade ediliyor

    Bunun yanında FSD Beta yazılımının “verilen hız sınırlarındaki değişikliklere” uygun şekilde yanıt vermede sorun yaşayabileceği de belirtildi. Bu sorunlardan etkilenen araçlar ise şu şekilde: FSD Beta yazılımının olduğu 2016-2023 Model S ve Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y. Sorunu yaşayan araç sayısı ise 362.758.

    Tesla, FSD Beta aracılığıyla binlerce sürücünün ABD’deki halka açık yollarda yeni ve tamamlanmamış sürüş yardımı özelliklerini denemesine izin veriyor. İsimlendirmeye rağmen FSD, direksiyon başında bir insan bulunmasını ve her an kontrolü ele almaya hazır olmasını gerekli kılıyor. 400.000 kişinin kullandığı FSD Beta yazılımının fiyatı ise 15 bin dolar.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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