Tesla, yüzbinlerce aracını geri çağırıyor: Otopilot kazalara neden olabilir

Tam Boyutta Gör Tesla, bir süre önce yaptığı duyuruda Full Self-Driving Beta veya FSD Beta olarak adlandırılan deneysel otonom sürüş yazılımına sahip yüzbinlerce aracını geri çağırdığını açıkladı. Tesla, yazılımdaki sorunları çözmek için otomobillere bir yazılım güncellemesi sunacağını söyledi.

Tesla, FSD Beta sisteminin kazalara neden olabileceğini söyledi. Bu kazaların ise sistemin bazı şartlarda uymadığı trafik kurallarından kaynaklanabileceğine dikkat çekildi. Bu trafik kuralları arasında döner kavşak kurallarına uyulmaması, dur işaretinde durulmaması ve sarı trafik lambası işaretine riayet gösterilmemesi yer alıyor.

Sorunu yaşayan araç sayısı yüzbinlerle ifade ediliyor

Bunun yanında FSD Beta yazılımının “verilen hız sınırlarındaki değişikliklere” uygun şekilde yanıt vermede sorun yaşayabileceği de belirtildi. Bu sorunlardan etkilenen araçlar ise şu şekilde: FSD Beta yazılımının olduğu 2016-2023 Model S ve Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y. Sorunu yaşayan araç sayısı ise 362.758.

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Tesla, FSD Beta aracılığıyla binlerce sürücünün ABD’deki halka açık yollarda yeni ve tamamlanmamış sürüş yardımı özelliklerini denemesine izin veriyor. İsimlendirmeye rağmen FSD, direksiyon başında bir insan bulunmasını ve her an kontrolü ele almaya hazır olmasını gerekli kılıyor. 400.000 kişinin kullandığı FSD Beta yazılımının fiyatı ise 15 bin dolar.

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Tesla, araçlarını geri çağırıyor: Nedeni ise otopilot yazılımı