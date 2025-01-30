Musk açıkladı: Tesla, FSD alanların HW3 donanımını ücretsiz yükseltecek

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Tam Boyutta Gör Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin halihazırda otonom sürüş donanımı olarak yollarda bulunan HW3'ün FSD yani Full Self Driving/Tam Otonom Sürüş paketini alanlar için yeterli olmadığını kabul etti. Milyarder isim yaptığı açıklamada Tesla’nın HW3 donanımını yükseltmek zorunda kalacağını ve bunun acı verici olacağını söyledi.

HW3 donanımı otonom sürüş için yetersiz

Tesla, otonom sürüş isteyen kullanıcılara FSD paketini satıyor. Bu paketin Türkiye’deki fiyatı ise 228 bin TL seviyesinde bulunuyor. Tesla, bilindiği üzere araçlarındaki donanımı belirli aralıklarla güncelliyor. Mevcut durumda FSD’yi mümkün kılan donanım olan HW4, firmanın iddia ettiği “otonom sürüş” için yeterli olarak görülüyor. HW4, 2023 yılından bu yana Tesla araçlarında yer alıyor. Ancak daha eski modellerdeki HW3 donanımının “tam otonom sürüş” vaadini gerçekleştiremeyeceği Elon Musk tarafından onaylandı.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yılın büyük bir kısmında, Tesla'nın HW3 donanımıyla vaat ettiği "tam otonom sürüş"e ulaşamayacağı ve bununla ilgili bir açıklama yapması gerektiği dile getirilmişti. Ekim ayında Musk, bu durumu kabul etmiş, ancak kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı: "Yüzde 100 emin değiliz. HW4, HW3'ün birkaç katı kapasiteye sahip. HW4'te bir şeyleri çalıştırmak daha kolay ve bunu HW3'e sıkıştırmak çok çaba gerektiriyor. HW3'ün denetimsiz FSD'ye izin veren güvenlik seviyesine ulaşamama ihtimali var."

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Sadece üç ay sonra, Tesla yönetimi bir kez daha HW3 konusuyla ilgili sorularla karşılaştı. Tesla'nın FSD sorumlusu Ashok Elluswamy, "Bu konuda pes etmiyoruz" açıklamasını yaptı, ancak Elon Musk, “Gerçek şu ki FSD'nin satın alındığı araçlardaki tüm HW3 bilgisayarlarını değiştirmemiz gerekecek. Bu acı verici ve zor olacak, ama başaracağız. Şu anda FSD paketini çok fazla kişinin satın almamış olması sevindirici” dedi.

Değişim ücretsiz mi?

Tam Boyutta Gör Musk, bu değişimlerin ücretsiz olacağını, ancak sadece Full Self-Driving paketini satın alan kullanıcılar için geçerli olacağını belirtti. FSD paketi 15 bin dolara satılıyordu. Musk, bu konuya açıklık getirmiş olsa da süreç hakkında herhangi bir detay vermedi.

Tesla, 2016 yılından itibaren üretilen tüm araçlarının "tam otonom sürüşe" uygun olduğunu iddia etmişti. Ancak bu açıklama, yalnızca FSD yazılımını satın alan araç sahiplerini kapsayacak şekilde değişmiş gibi görünüyor.

Tesla'nın şu an karşılaştığı zorluk, milyonlarca HW3 donanımına sahip araç sahibinin, HW4'e geçiş için ekstra maliyetlere katlanmak zorunda kalacak olması. Dahası, Tesla'nın yeni donanımı olan HW4, HW3'lü araçlarla uyumsuz olduğundan, mevcut araçlar için tamamen yeni bir bilgisayar tasarımı yapması gerekecek.

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Musk açıkladı: Tesla, FSD alanların HW3 donanımını yükseltecek