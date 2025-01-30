Musk açıkladı: Tesla, FSD alanların HW3 donanımını ücretsiz yükseltecek

HW3 donanımı otonom sürüş için yetersiz
Tesla, otonom sürüş isteyen kullanıcılara FSD paketini satıyor. Bu paketin Türkiye’deki fiyatı ise 228 bin TL seviyesinde bulunuyor. Tesla, bilindiği üzere araçlarındaki donanımı belirli aralıklarla güncelliyor. Mevcut durumda FSD’yi mümkün kılan donanım olan HW4, firmanın iddia ettiği “otonom sürüş” için yeterli olarak görülüyor. HW4, 2023 yılından bu yana Tesla araçlarında yer alıyor. Ancak daha eski modellerdeki HW3 donanımının “tam otonom sürüş” vaadini gerçekleştiremeyeceği Elon Musk tarafından onaylandı.
Sadece üç ay sonra, Tesla yönetimi bir kez daha HW3 konusuyla ilgili sorularla karşılaştı. Tesla'nın FSD sorumlusu Ashok Elluswamy, "Bu konuda pes etmiyoruz" açıklamasını yaptı, ancak Elon Musk, “Gerçek şu ki FSD'nin satın alındığı araçlardaki tüm HW3 bilgisayarlarını değiştirmemiz gerekecek. Bu acı verici ve zor olacak, ama başaracağız. Şu anda FSD paketini çok fazla kişinin satın almamış olması sevindirici” dedi.
Değişim ücretsiz mi?
Tesla, 2016 yılından itibaren üretilen tüm araçlarının "tam otonom sürüşe" uygun olduğunu iddia etmişti. Ancak bu açıklama, yalnızca FSD yazılımını satın alan araç sahiplerini kapsayacak şekilde değişmiş gibi görünüyor.
Tesla'nın şu an karşılaştığı zorluk, milyonlarca HW3 donanımına sahip araç sahibinin, HW4'e geçiş için ekstra maliyetlere katlanmak zorunda kalacak olması. Dahası, Tesla'nın yeni donanımı olan HW4, HW3'lü araçlarla uyumsuz olduğundan, mevcut araçlar için tamamen yeni bir bilgisayar tasarımı yapması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P