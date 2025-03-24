Tesla, Çin'de FSD deneme programını geçici olarak durdurdu

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Tam Boyutta Gör Tesla'nın Çin'deki Full Self-Driving (FSD) deneme programı geçici olarak durduruldu. 23 Mart'ta yerel sosyal medya kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Tesla Çin bu kararı aldı ancak deneme programının ne zaman devam edeceğine dair bir tarih verilmedi. Şirket, askıya alma kararının gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapmış değil.

17 Mart’ta Tesla Çin, bir aylık sınırlı süreli FSD deneyim etkinliğini başlattığını duyurmuştu. 16 Nisan’a kadar sürmesi planlanan bu etkinlikte, uygun araçlara harita ve yazılım güncellemeleri sağlanacağı açıklanmıştı. Tesla ayrıca, sürücülerin trafik kurallarına uyma ve olası kazalardan tamamen sorumlu olduğunu vurgulayan bir feragatname yayınlamıştı.

Öte yandan geçtiğimiz yılın eylül ayında Tesla, FSD’nin 2025’in ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa’da kullanıma sunulmasını planladığını açıklamıştı. Ancak bu süreçte, düzenleyici kurumların onayının alınması gerektiği ifade edilmişti.

Asıl neden yeni düzenlemeler mi?

Tam Boyutta Gör Askıya alma kararının arkasında Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT) getirdiği yeni düzenlemelerin olabileceği yönünde spekülasyonlar var. Xpeng’in Mona M03 modeline yönelik Mart ayı OTA (kablosuz yazılım güncellemesi) güncellemelerini ertelemesi sırasında yaptığı açıklama bu ihtimali güçlendiriyor. Xpeng, 28 Şubat’ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeler nedeniyle önemli yazılım değişikliklerinin önceden duyurulması ve yalnızca bu duyurudan sonra yazılım kayıt işlemlerinin yapılmasına izin verildiğini belirtmişti.

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Bu gelişme, Çin’de akıllı sürüş teknolojilerine yönelik artan ilgi ve sıkılaşan denetimlerin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Nitekim, geçen ay BYD evrensel akıllı sürüş çağının başladığını ilan ederek "God’s Eye" adlı sistemini tanıtmıştı. Huawei, Xpeng ve Li Auto gibi diğer önemli oyuncular ise bu yıl için Seviye 3 (L3) – koşullu otonom sürüş hedeflerini açıklamış durumda.

Tesla’nın Çin pazarındaki rekabet gücünü koruyabilmesi için bu düzenlemelere hızla uyum sağlaması kritik önem taşıyor. FSD denemelerinin ne zaman yeniden başlayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Tesla’nın otonom sürüş teknolojisi olarak tanıttığı FSD, halihazırda sürücü gözetimi gerektiren bir sürüş destek sistemi olarak kabul ediliyor. Tesla Çin, FSD teknolojisinin Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) ve Çin’in "Otomotiv Sürüş Otomasyonu Sınıflandırması" standartlarına göre Seviye 2 (L2) – kısmi otonom sürüş kapsamında olduğunu belirtiyor. Bu nedenle sistem, adına rağmen tam otonom sürüş kriterlerini karşılamıyor.

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Tesla, Çin'de FSD deneme programını geçici olarak durdurdu