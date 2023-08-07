Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk'a göre Tesla, "bilinçli" yapay zekanın bazı yönlerini çözmüş olabilir

    Yapay zeka araştırmalarının çoğu aslında tek bir amaç uğruna ilerliyor: Yapay genel zeka - AGI. Elon Musk tarafından yapılan bir açıklamada yapay genel zekanın bazı yönlerinin çözüldüğü belirtildi.
    Oy Ver
    Tesla, 'bilinçli' yapay zekanın bazı yönlerini çözmüş olabilir Tam Boyutta Gör
    Tesla otomobiller belki de yollardaki en akıllı araçlar olma özelliğine sahip. Elektrikli araçlar yavaş yavaş standartlaşsa da artık farklılıklar yazılım tarafında ortaya çıkacak ve akıllı özellikler ön planda olacak. Bu bağlamda Elon Musk, X hesabından Tesla'nın yapay genel zekanın (AGI) bazı yönlerini çözdüğünü, 'arabanın bir zihni olduğunu' duyurdu.

    Tesla araçlar "bilinçleniyor"

    Tesla CEO'su Elon Musk, kendisinin sahnede Tesla’lardaki FSD yazılımıyla ilgili bir konuşma yaptığı X / Twitter paylaşımına yanıt verdi. O dönemlerde FSD yani tam otonom sürüş yazılımının kabiliyeti şehir içi sürüş için yeterli değildi. Ancak kısa zamanda Tesla, FSD yazılımını geliştirmeyi başardı ve Tesla araçları videoda Musk’ın bahsettiği gibi San Francisco'da sadece "bilgisayarla görü" ile kolayca dolaşıyor.

    Öte yandan Musk, vermiş olduğu yanıtta Tesla'nın yapay genel zekanın bazı yönlerini çözmüş olabileceğini söyledi: “Sanırım AGI'nin bazı yönlerini çözmüş olabiliriz. Arabanın bir aklı var. Muazzam bir zihin değil ama yine de bir zihin.”

    Elon Musk'ın Tesla aracılığıyla yapay genel zeka geliştirmeye yönelik çabası, yapay zeka destekli sistemlerin gücüyle dünya dışı yaşam gibi evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya odaklanan en yeni girişimi X.AI ile de bağlantılı. Ek olarak Tesla çatısı altında Dojo süper bilgisayarını da geliştiriyor. Firma Ekim 2024’e kadar sistemin 300 bin adet Nvidia A100 ekran kartı ile 100 exa-flops kapasiteye erişmesini hedefliyor. Bu hedef, mevcutta bulunan en güçlü süper bilgisayar olan Frontier’in işlem kapasitesinin neredeyse 100 katı.

    Musk'ın Tesla'nın yapay genel zekanın bazı yönlerini ortaya çıkardığı konusunda söyledikleri doğruysa, gelecekte tam otonom sürüşe sahip araçların yarı bilinçli olduğunu görebiliriz. Ancak mevcut duruma baktığımızda tam anlamıyla bir AGI’nin en azından birkaç yıl uzakta olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    limousine paket nedir corolla 1.5 lpg yorumları üniversitede hocadan not istemek kahvede nikotin var mı nofrost buzdolabı neden buzlanma yapar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız