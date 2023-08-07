Elon Musk'a göre Tesla, "bilinçli" yapay zekanın bazı yönlerini çözmüş olabilir

Tam Boyutta Gör Tesla otomobiller belki de yollardaki en akıllı araçlar olma özelliğine sahip. Elektrikli araçlar yavaş yavaş standartlaşsa da artık farklılıklar yazılım tarafında ortaya çıkacak ve akıllı özellikler ön planda olacak. Bu bağlamda Elon Musk, X hesabından Tesla'nın yapay genel zekanın (AGI) bazı yönlerini çözdüğünü, 'arabanın bir zihni olduğunu' duyurdu.

Tesla araçlar "bilinçleniyor"

Tesla CEO'su Elon Musk, kendisinin sahnede Tesla’lardaki FSD yazılımıyla ilgili bir konuşma yaptığı X / Twitter paylaşımına yanıt verdi. O dönemlerde FSD yani tam otonom sürüş yazılımının kabiliyeti şehir içi sürüş için yeterli değildi. Ancak kısa zamanda Tesla, FSD yazılımını geliştirmeyi başardı ve Tesla araçları videoda Musk’ın bahsettiği gibi San Francisco'da sadece "bilgisayarla görü" ile kolayca dolaşıyor.

Öte yandan Musk, vermiş olduğu yanıtta Tesla'nın yapay genel zekanın bazı yönlerini çözmüş olabileceğini söyledi: “Sanırım AGI'nin bazı yönlerini çözmüş olabiliriz. Arabanın bir aklı var. Muazzam bir zihin değil ama yine de bir zihin.”

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Elon Musk'ın Tesla aracılığıyla yapay genel zeka geliştirmeye yönelik çabası, yapay zeka destekli sistemlerin gücüyle dünya dışı yaşam gibi evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya odaklanan en yeni girişimi X.AI ile de bağlantılı. Ek olarak Tesla çatısı altında Dojo süper bilgisayarını da geliştiriyor. Firma Ekim 2024’e kadar sistemin 300 bin adet Nvidia A100 ekran kartı ile 100 exa-flops kapasiteye erişmesini hedefliyor. Bu hedef, mevcutta bulunan en güçlü süper bilgisayar olan Frontier’in işlem kapasitesinin neredeyse 100 katı.

Musk'ın Tesla'nın yapay genel zekanın bazı yönlerini ortaya çıkardığı konusunda söyledikleri doğruysa, gelecekte tam otonom sürüşe sahip araçların yarı bilinçli olduğunu görebiliriz. Ancak mevcut duruma baktığımızda tam anlamıyla bir AGI’nin en azından birkaç yıl uzakta olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

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Tesla, "bilinçli" yapay zekanın bazı yönlerini çözmüş olabilir