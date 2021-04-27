Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı

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Yılın başlarında 1.5 milyar değerinde Bitcoin alarak piyasayı adeta ateşleyen Tesla şimdi de karını almaya başladı. Firma yılın ilk çeyreğinde elindeki BTC varlığının nispeten küçük bir kısmını elden çıkardı.

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Tesla’da Bitcoin satışı

Tesla’nın yaklaşık 30 bin dolar civarında iken Bitcoin aldığı tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 50 bin adet Bitcoin anlamına geliyor. Bitcoin varlıkları Tesla nakit pozisyonunun yüzde 7.7’sini oluşturuyor.

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Tam olarak tarihi verilmemekle birlikte yılın ilk 3 ayı içerisinde 272 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirilmiş. Bu satıştan 100 milyon dolar civarında bir kar elde edildiği ifade ediliyor. Zaten sonrasında sürekli yükseldiği için Tesla iyi bir noktadan kar almış.

Bu dönemde Model S ve Model X değişiklikleri firmanın gelirlerine biraz olumsuz yansıdı ancak gelirler toplamda 10.39 milyar dolara çıktı. Net kar ise 438 milyon dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Firma bu yıl için 750 bin araç üretmeyi planlıyor.

https://cointelegraph.com/news/tesla-books-huge-profit-from-bitcoin-sale-in-q1

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