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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı

    Tesla elinde mevcut Bitcoin varlıklarından 272 milyon dolarlık satış yaptı ve 100 milyon dolar civarında kar elde etti. Firmanın net karı 438 milyon dolara ulaştı.
    27 Nisan 2021, 12:30 (Güncellendi, 10 sa.)
    4,6b
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    24
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    16

    Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı
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    Yılın başlarında 1.5 milyar değerinde Bitcoin alarak piyasayı adeta ateşleyen Tesla şimdi de karını almaya başladı. Firma yılın ilk çeyreğinde elindeki BTC varlığının nispeten küçük bir kısmını elden çıkardı.

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    Tesla’da Bitcoin satışı

    Tesla’nın yaklaşık 30 bin dolar civarında iken Bitcoin aldığı tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 50 bin adet Bitcoin anlamına geliyor. Bitcoin varlıkları Tesla nakit pozisyonunun yüzde 7.7’sini oluşturuyor.

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    Tam olarak tarihi verilmemekle birlikte yılın ilk 3 ayı içerisinde 272 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirilmiş. Bu satıştan 100 milyon dolar civarında bir kar elde edildiği ifade ediliyor. Zaten sonrasında sürekli yükseldiği için Tesla iyi bir noktadan kar almış.

    Bu dönemde Model S ve Model X değişiklikleri firmanın gelirlerine biraz olumsuz yansıdı ancak gelirler toplamda 10.39 milyar dolara çıktı. Net kar ise 438 milyon dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Firma bu yıl için 750 bin araç üretmeyi planlıyor.



    https://cointelegraph.com/news/tesla-books-huge-profit-from-bitcoin-sale-in-q1
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    K Kayaa__h 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu medyaya yansıyan arka planla ne alımlar satımlar dönüyor kim bilir
    Yanıtla +15
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    P Proprietor (Akif Altun) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) m f i
    Cümlenin ilk harfi büyük yazılır Sene, Beşiktaş bi değil bir ne kadar ayrı yazılır vs. daha sabaha kadar düzeltirimde bir anlamı yok millete laf atıyorsanız önce kendiniz eksiksiz yazın. Burası resmi bir kurum değil böyle saçma şekilde düzeltme işine girmeyin bir daha
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Cümlenin ilk harfi büyük yazılır Sene, Beşiktaş bi değil bir ne kadar ayrı yazılır vs. daha sabaha kadar düzeltirimde bir anlamı yok millete laf atıyorsanız önc...
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    3 Yanıt Yanıtla +10
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    rasterx 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünya nın haracı legal olarak nasıl yenir Vol.1
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    m f i 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    noldu la yediremedin mi? kaçıyon hemen @Proprietor
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    M Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adam eth ye girerse ortalığın dibine kor. Zaten kart yok bir de girerse kartların fiyatı al sana 3x. rx 580 olur mu sana 2000 dolar :))
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu işte iyi kar var
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    - -MoDeStUs- 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel para.Yatırımı zaten her geçen gün artmaya devam edecek.Nakit ihtiyacı nedeniyle ufak miktarını bozdurması normal.
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    CemALACA81 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arabadan daha çok bitcoinden para kazanıyor şirket
    Yanıtla +1
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    m f i 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kar mı? Ne karı hocam. Kâr olmasın o?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    P Proprietor (Akif Altun) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) m f i
    Cümlenin ilk harfi büyük yazılır Sene, Beşiktaş bi değil bir ne kadar ayrı yazılır vs. daha sabaha kadar düzeltirimde bir anlamı yok millete laf atıyorsanız önce kendiniz eksiksiz yazın. Burası resmi bir kurum değil böyle saçma şekilde düzeltme işine girmeyin bir daha
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    K Kayaa__h 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu medyaya yansıyan arka planla ne alımlar satımlar dönüyor kim bilir
    Yanıtla +15
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    rasterx 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünya nın haracı legal olarak nasıl yenir Vol.1
    Yanıtla +8
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    O okanhalic 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    BU daha başlangıç
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    C cele71 (gökhan Yıldırım) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoindeki düşüşün bu satış ile ilgisi olabilir mi
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    4646 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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