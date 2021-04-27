Tesla; Bitcoin'den ilk karını aldı

Yılın başlarında 1.5 milyar değerinde Bitcoin alarak piyasayı adeta ateşleyen Tesla şimdi de karını almaya başladı. Firma yılın ilk çeyreğinde elindeki BTC varlığının nispeten küçük bir kısmını elden çıkardı.İlginizi Çekebilir Tesla artık Bitcoin ile araç satacak
Tesla’da Bitcoin satışı
Tesla’nın yaklaşık 30 bin dolar civarında iken Bitcoin aldığı tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık 50 bin adet Bitcoin anlamına geliyor. Bitcoin varlıkları Tesla nakit pozisyonunun yüzde 7.7’sini oluşturuyor.
Ayrıca Bkz. "Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü"
Tam olarak tarihi verilmemekle birlikte yılın ilk 3 ayı içerisinde 272 milyon dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirilmiş. Bu satıştan 100 milyon dolar civarında bir kar elde edildiği ifade ediliyor. Zaten sonrasında sürekli yükseldiği için Tesla iyi bir noktadan kar almış.
Bu dönemde Model S ve Model X değişiklikleri firmanın gelirlerine biraz olumsuz yansıdı ancak gelirler toplamda 10.39 milyar dolara çıktı. Net kar ise 438 milyon dolar ile tarihi zirveye ulaştı. Firma bu yıl için 750 bin araç üretmeyi planlıyor.
https://cointelegraph.com/news/tesla-books-huge-profit-from-bitcoin-sale-in-q1 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
29 Kişi Okuyor (7 Üye, 22 Misafir) 3 Masaüstü 26 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
4646 kez okundu.
14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
tesla, elon musk ve