Skandal gibi olay! Tesla çalışanları, müşterilerin araç kamera kayıtlarını izliyor

Tam Boyutta Gör Reuters'in haberine göre Tesla çalışanları, araç kameraları tarafından kaydedilen özel videoları birbirleriyle paylaştı ve bunlarla dalga geçti. 2019'dan 2022'ye kadar Tesla'nın dahili mesajlaşma sistemleri aracılığıyla paylaşıldığı bildirilen videolar, otonom sürüş özelliklerini etkinleştirmek için Tesla araçlarına monte edilen kameralarla kaydedildi.

Araç kameralarındaki görüntüler çalışanlar tarafından izleniyor

Kaynakların Reuters'a anlattığına göre, Tesla çalışanları tarafından paylaşılan kayıtlar arasında arabay yaklaşan çıplak bir adam, trafik kazaları ve utanç verici bazı sahneler yer alıyor. Hatta bazı çalışanların, kaydedilen videolardan alınan görüntüleri kullanarak memler oluşturdukları ve daha sonra bunları özel grup sohbetlerinde paylaştıkları bildirildi. Eski bir Tesla çalışanı Reuters'a yaptığı açıklamada bazı videoların araçlar kapalıyken bile kaydedilmiş olabileceğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın daha önce, müşterilerin onaylaması halinde şirketin çalışmayan araçlardan kayıt almasına izin veren bir politikası vardı. Hollanda Veri Koruma Kurumu'nun (DPA) Tesla araçlarının "genellikle aracın yanına gelen herkesi filme aldığını" tespit eden bir soruşturmasının ardından Tesla, 2023 yılında araçlarının kameralarını varsayılan olarak kapatmaya başladı. Bu özelliği araç sahipleri de kullanabiliyor ve araçlarının etrafında olup bitenleri bu sayede görebiliyorlar.

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Tesla’nın bu “Nöbetçi Modu” bir süredir tartışmaların odağında diyebiliriz. Tesla, resmi destek sayfasında bu kayıtların uçtan uca şifreli olduğunu ve şirket tarafından bu kayıtlara “erişilemediğini” söylüyor. Tesla ayrıca DPA'nın soruşturmasının ardından Nöbetçi Modu'na gizlilik odaklı birkaç ince ayar daha ekledi. Artık kameralar şüpheli bir aktivite tespit ettiğinde değil, yalnızca araca dokunulduğunda kayıt yapmaya başlıyor. Tesla ayrıca araçlarının farlarının yanıp sönmesini sağlayarak yoldan geçenlere aracın kayıt yaptığını gösteriyor. Hollanda’nın yanı sıra Almanya ve Çin de bu özelliği kısıtlamaya ve yasaklamaya çalışıyor.

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Tesla çalışanları müşterilerin araç içi görüntülerini izliyor!