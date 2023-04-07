Skandal gibi olay! Tesla çalışanları, müşterilerin araç kamera kayıtlarını izliyor

Araç kameralarındaki görüntüler çalışanlar tarafından izleniyor
Kaynakların Reuters'a anlattığına göre, Tesla çalışanları tarafından paylaşılan kayıtlar arasında arabay yaklaşan çıplak bir adam, trafik kazaları ve utanç verici bazı sahneler yer alıyor. Hatta bazı çalışanların, kaydedilen videolardan alınan görüntüleri kullanarak memler oluşturdukları ve daha sonra bunları özel grup sohbetlerinde paylaştıkları bildirildi. Eski bir Tesla çalışanı Reuters'a yaptığı açıklamada bazı videoların araçlar kapalıyken bile kaydedilmiş olabileceğini söyledi.
Tesla’nın bu “Nöbetçi Modu” bir süredir tartışmaların odağında diyebiliriz. Tesla, resmi destek sayfasında bu kayıtların uçtan uca şifreli olduğunu ve şirket tarafından bu kayıtlara “erişilemediğini” söylüyor. Tesla ayrıca DPA'nın soruşturmasının ardından Nöbetçi Modu'na gizlilik odaklı birkaç ince ayar daha ekledi. Artık kameralar şüpheli bir aktivite tespit ettiğinde değil, yalnızca araca dokunulduğunda kayıt yapmaya başlıyor. Tesla ayrıca araçlarının farlarının yanıp sönmesini sağlayarak yoldan geçenlere aracın kayıt yaptığını gösteriyor. Hollanda’nın yanı sıra Almanya ve Çin de bu özelliği kısıtlamaya ve yasaklamaya çalışıyor.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/4/6/23672760/tesla-employees-share-vehicle-recordings-privacy https://www.reuters.com/technology/tesla-workers-shared-sensitive-images-recorded-by-customer-cars-2023-04-06/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı