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    Tesla Cyberquad ATV aracı detaylandı

    Zorlu ortam koşullarında araç sürmek isteyen ancak çevreyi kirletmekten de kaçınan sürücüler için elektrikli Tesla Cyberquad ATV aracı iyi bir alternatif olacak.
    11 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tesla Cyberquad ATV aracı detaylandı
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    Tesla’nın geçtiğimiz günlerde lanse ettiği ve 140 binden fazla ön sipariş alan Cybertruck elektrikli pickup modelinin gölgesinde kalan ilginç bir araç daha vardı. Şovunu Cybertruck kasasında yapan elektrikli ATV aracı detaylanıyor.

    CyberQuad nedir?

    Lansman sırasında Cybertruck aracının kasasına çıkan ve kasa içerisindeki porttan şarj olabilen Tesla Cyberquad adındaki ATV aracı ile ilgili şimdilik bilinenler çok az. Elon Musk attığı bir Tweet ile bazı detaylar verdi.

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    CyberQuad ATV aracı ilk etapta Cybertruck aracının sahiplerine bir opsiyon olarak sunulacak. Daha önce paket içerisinde yer alacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak Musk pakete dahil değil opsiyon olduğunu açıkladı.

    Zorlu ortam şartlarında gezinmeyi seven ancak sıfır emisyon konsepti isteyen sürücüler için ideal olacak Cyberquad için çıkış tarihi ve fiyat bulunmuyor ancak gelecek yıl başlarında net olarak detaylanması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/2019/11/22/cyberquad-electric-atv-cybertruck-tesla/ Yorum Yaz
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    Galatas4ray 9 sa. en beğenilen
    Bi kaza olsa adamın götüne saplanır o keskin hatlar
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    Çaylak_Doktor 1 sa.
    Van dieselin oynadığı bir film vardı marsda geçen oradaki araçlara benziyor
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    por favor 8 sa.
    atv değil bu.
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    KaleyDeskop 8 sa.
    klasik futurist çirkin tasarumlarından olmuş iki araçta.
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    Q6600 8 sa.
    yakında su savaşlarıda başlar, arabalar tamam hazırız mad max :)
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    Galatas4ray 9 sa. en beğenilen
    Bi kaza olsa adamın götüne saplanır o keskin hatlar
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    interwap 9 sa.
    Keskin ve sivri köşeler tehlike!
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