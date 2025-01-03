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    Tesla'nın Cybertruck satışları tam bir felaket

    Tesla, 2024 yılı için son üç aylık sonuçlarını açıkladı. Firma tarihinde toplam yıllık satışlarda düşüş görülürken fütüristik Cybertruck modelinin satışları ise istenen seviyenin çok gerisinde kaldı.
    Tesla'nın Cybertruck satışları tam bir felaket Tam Boyutta Gör
    Tesla, kısa bir süre önce açıkladığı çeyrek raporlarında Cybertruck satışlarının beklentilerin oldukça altında kaldığını ve üretiminin bir yılı geçmesine rağmen ciddi bir duraklama yaşandığını doğruladı. Fütüristik bir tasarıma sahip olan Cybertruck, ilk duyurulduğu dönemden daha pahalı bir fiyatla piyasaya giriş yapmıştı.

    Tesla'nın üretime başlaması üzerinden bir yıl geçmiş ve tam kapasite üretim seviyesine ulaşılmış olsa da, bazılarına göre Cybertruck programı hala erken aşamalarda sayılabilir. Bazı yorumcular, başarısının netleşmesi için daha fazla zaman gerektiğini savunsa da, bu satış rakamları, aracın başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalini artırıyor. Tesla'nın başlangıçta 1 milyon rezervasyon aldığını açıklamasına rağmen, düşük rezervasyon bedeli olan 100 dolar ile yapılan taahhütlerin, potansiyel alıcıların gerçekten satın alma niyetine sahip olup olmadığı sorgulanıyordu. Nitekim mevcut durum bu düşünceye bir cevap niteliğinde.

    Cybertruck satışları çok düşük

    Tesla'nın Cybertruck satışları tam bir felaket Tam Boyutta Gör
    Cybertruck'ın üretim versiyonunun, Tesla'nın ilk duyurularından daha pahalı olduğu ve menzilinin de ilk açıklamaların altında kalması da diğer önemli sorunlar arasında. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Cybertruck'ın firmanın 2024 satışlarına 50.000 birimden daha az katkıda bulunduğu belirtiliyor.

    Öte yandan Tesla'nın satış rakamlarını takip etmek zorlu bir süreç. Şirket, model bazında satış verilerini şeffaf bir şekilde açıklamıyor. Model 3 ve Model Y'nin satışları birleştirilirken, diğer tüm araçlar (Model S, Model X, Cybertruck ve Tesla Semi) "diğer modeller" kategorisinde yer alıyor.

    Tesla’nın son çeyrek verilerinde "diğer modeller" kategorisinde 23.640 adet araç teslim ettiğini duyurdu. Model S ve Model X satışlarının mevcut seyri göz önüne alındığında, Tesla'nın Q4'te 9.000 ila 12.000 arasında Cybertruck teslim etmiş olabileceği tahmin ediliyor. Tesla, Cybertruck'ın teslimatlarında Aralık 2023’te başlamıştı. O çeyrekte firmanın diğer modeller kategorisindeki satışları 22.929 olarak gerçekleşmişti. Bu kategorideki yıllık artış ise sadece 16.256 adet oldu.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/01/02/tesla-cybertruck-sales-are-disastrous/ https://www.autoevolution.com/news/tesla-misses-delivery-targets-but-the-weak-cybertruck-demand-is-the-elephant-in-the-room-244983.html?
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