Tesla Cybertruck'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Yakında tanıtılacak

Resimlerde ilk defa kamynetin ön konsolu net bir biçimde görülüyor. Devasa dokunmatik ekranı ve kullanıcı arayüzü, kare şeklinde direksiyonu, sportif koltukları ve cam tavanı fotoğraflarda görülen detaylar.
Cybertruck'un ultra sert kompozit kalıp şasiye sahip olduğu, camlarının kırılmaya dayanıklı olduğu ve dış iskeletinin de ekstra sert paslanmaz çelikten imal edildiği belirtiliyor.
Araç ile ilgili bildiklerimiz, 5000 kg çekme ve 1130 kg taşıma kapasitesine sahip olacağı, ağırlığının modele göre 2700 ile 3200 kg arasında değişeceği, üç motorlu versiyonunun olacağı ve 0-100 km/h hızlanmasının 3 saniyenin altında olacağı şeklinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.