Tesla Cybertruck'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı: Yakında tanıtılacak

Tam Boyutta Gör Tesla Cybertruck ilk prototipinin gösterildiği tarihten 4 yıl sonra 30 Kasım'da tanıtılacak. Aracın teknik özelliklerine dair çok fazla bilgimiz olmasa da resmi fotoğrafları denebilecek görseller ortaya çıktı.

Resimlerde ilk defa kamynetin ön konsolu net bir biçimde görülüyor. Devasa dokunmatik ekranı ve kullanıcı arayüzü, kare şeklinde direksiyonu, sportif koltukları ve cam tavanı fotoğraflarda görülen detaylar.

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Cybertruck'un ultra sert kompozit kalıp şasiye sahip olduğu, camlarının kırılmaya dayanıklı olduğu ve dış iskeletinin de ekstra sert paslanmaz çelikten imal edildiği belirtiliyor.

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Araç ile ilgili bildiklerimiz, 5000 kg çekme ve 1130 kg taşıma kapasitesine sahip olacağı, ağırlığının modele göre 2700 ile 3200 kg arasında değişeceği, üç motorlu versiyonunun olacağı ve 0-100 km/h hızlanmasının 3 saniyenin altında olacağı şeklinde.

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Tesla Cybertruck'ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı