Tesla, Cybertruck kedi yatağının tasarımını çalmakla suçlanıyor

Tesla'nın çıkardığı kedi yatağı Tayvanlı Hulumao'nun hali hazırda satışta olan ürünüyle çarpıcı bir benzerliğe sahip. Ancak Hulumao'nun kedi yatağı 2017'den beri üretiliyor. Hatta tasarım ödülü bile kazanmış. Fotoğraflara bakarak tek farkın ön kısımdaki yazı olduğunu görebilirsiniz.
Tesla'ya alaycı teşekkür
Hulumao bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için Instagram sayfasında Elon Musk'a biraz alaycı bir açık mektup yazdı. Mektupta "Sayın Elon Musk, birbirimizi tanımasak da, ürünümüzü Tesla logosuyla tanıttığınız ve Çin'de sattığınız için çok teşekkür ederiz" ifadesi yer alıyor.
Tayvanlı şirket ayrıca ürünün tasarımını Tesla'ya lisanslamadıklarını ve bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu özellikle vurguladı. Çalıntı tasarım konusundaki anlaşmazlık henüz çözüme kavuşmuş değil. Elon Musk'ın konuya nasıl bir tepki verdiği de bilinmiyor. Hulumao'ya bir telif ücreti ödenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.