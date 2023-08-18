Tam Boyutta Gör Tesla kısa süre önce Cybertruck aracından ilham alan bir kedi yatağı piyasaya sürmüştü. Konunun detaylarını buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberde aktarmıştık. Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi ürünün tasarımını yasa dışı olarak "kopyalamakla" suçlanıyor.

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Tesla'nın çıkardığı kedi yatağı Tayvanlı Hulumao'nun hali hazırda satışta olan ürünüyle çarpıcı bir benzerliğe sahip. Ancak Hulumao'nun kedi yatağı 2017'den beri üretiliyor. Hatta tasarım ödülü bile kazanmış. Fotoğraflara bakarak tek farkın ön kısımdaki yazı olduğunu görebilirsiniz.

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Tesla'ya alaycı teşekkür

Hulumao bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için Instagram sayfasında Elon Musk'a biraz alaycı bir açık mektup yazdı. Mektupta "Sayın Elon Musk, birbirimizi tanımasak da, ürünümüzü Tesla logosuyla tanıttığınız ve Çin'de sattığınız için çok teşekkür ederiz" ifadesi yer alıyor.

Tayvanlı şirket ayrıca ürünün tasarımını Tesla'ya lisanslamadıklarını ve bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu özellikle vurguladı. Çalıntı tasarım konusundaki anlaşmazlık henüz çözüme kavuşmuş değil. Elon Musk'ın konuya nasıl bir tepki verdiği de bilinmiyor. Hulumao'ya bir telif ücreti ödenebilir.

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Tesla, Cybertruck kedi yatağının tasarımını çalmakla suçlanıyor