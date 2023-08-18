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    Tesla, Cybertruck kedi yatağının tasarımını çalmakla suçlanıyor

    Tesla geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdüğü Cybertruck kedi yatağının tasarımını kopyalamakla suçlanıyor. Tayvanlı bir şirketin aynı ürünü 2017'den beri ürettiği ortaya çıktı.
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    Tesla, Cybertruck kedi yatağının tasarımını çalmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Tesla kısa süre önce Cybertruck aracından ilham alan bir kedi yatağı piyasaya sürmüştü. Konunun detaylarını buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz haberde aktarmıştık. Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi ürünün tasarımını yasa dışı olarak "kopyalamakla" suçlanıyor.

    Tesla'nın çıkardığı kedi yatağı Tayvanlı Hulumao'nun hali hazırda satışta olan ürünüyle çarpıcı bir benzerliğe sahip. Ancak Hulumao'nun kedi yatağı 2017'den beri üretiliyor. Hatta tasarım ödülü bile kazanmış. Fotoğraflara bakarak tek farkın ön kısımdaki yazı olduğunu görebilirsiniz.

    Tesla, Cybertruck kedi yatağının tasarımını çalmakla suçlanıyor Tam Boyutta Gör

    Tesla'ya alaycı teşekkür

    Hulumao bu konuda duyduğu rahatsızlığı dile getirmek için Instagram sayfasında Elon Musk'a biraz alaycı bir açık mektup yazdı. Mektupta "Sayın Elon Musk, birbirimizi tanımasak da, ürünümüzü Tesla logosuyla tanıttığınız ve Çin'de sattığınız için çok teşekkür ederiz" ifadesi yer alıyor.

    Tayvanlı şirket ayrıca ürünün tasarımını Tesla'ya lisanslamadıklarını ve bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu özellikle vurguladı. Çalıntı tasarım konusundaki anlaşmazlık henüz çözüme kavuşmuş değil. Elon Musk'ın konuya nasıl bir tepki verdiği de bilinmiyor. Hulumao'ya bir telif ücreti ödenebilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 9 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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