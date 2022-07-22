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    Tesla Cybertruck teslimatları 2023’te başlıyor

    Elon Musk, Tesla’nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck’ın teslimat tarihini açıkladı. Henüz üretime başlamamış olan Cybertruck için 2023 yılında ilk sahipleriyle buluşması hedefleniyor.
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    Tesla Cybertruck teslimatları 2023’te başlıyor
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    Tesla’nın tamamen elektrikli pick-up modeli Cybertruck, 2019 yılında tanıtıldığında radikal tasarımı ile dikkat çekmişti. O zamandan beri bir türlü üretim bandına giremeyen Cybertruck için teslimat tarihi Elon Musk tarafından açıklandı. 

    Musk, Tesla’nın ikinci çeyrek mali raporu sırasında Cybertruck için 2023 yılında üretime başlamayı ve ilk teslimatları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Cybertruck ilk duyurulduğunda üretim için 2021 yılının ikinci yarısı hedeflenmişti. Fakat üretim sıkıntılarından dolayı Ağustos 2021’de aracın üretimi ileri bir tarih ertelenerek Cybertruck’ın geleceği konusunda ortaya büyük bir soru işareti konulmuştu. 

    Tüm bu geçen süre zarfında ise Ford ve Rivian gibi rakip şirketler kendi elektrikli kamyonetlerini duyurdu. Elektrikli kamyonet piyasasında Tesla’nın en büyük rakibi gibi görünen Ford, 2023 yılı için 150.000 adet F-150 Lightning üretmeyi planlamakta. Dolayısıyla Cybertruck'ı yoğun bir rekabet beklemekte.

    Tesla talepleri karşılamakta zorlanıyor

    Elon Musk, Cybertruck için çok fazla detay vermekten kaçınırken Tesla’nın talep sorunu olmadığını fakat üretim sıkıntısı yaşadığını söyledi. Firmanın halihazırda Model S, X, 3 ve Y üretiminde sorunlar yaşadığı bir gerçek. Tesla, Çin’in Şanghay kentinde bulunan fabrikasında COVID nedeniyle üretime birkaç kez ara vermek zorunda kalmıştı. Aynı zamanda tedarik zincirinde yaşanan sorunlardan dolayı Berlin ve Teksas fabrikalarında da üretim sıkıntılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

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