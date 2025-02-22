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    Tesla’da durum gittikçe kötüleşiyor: Son zamanların en düşük teslimat rakamları gelebilir

    Elektrikli otomobil pazarının en güçlü isimlerinden biri olan Tesla, kötü gidişe bir türlü dur diyebilmiş değil. Yakın zamanda gelecek yeni verilerin de bu kötü gidişin göstergesi olması bekleniyor.

    Tesla’da durum gittikçe kötüleşiyor: En düşük teslimat sayıları! Tam Boyutta Gör

    Tesla, bu çeyrekte son iki yılın en düşük teslimat rakamlarına ulaşabilir. Öngörülere göre, şirket 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık 359.000 araç teslim edecek. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7, bir önceki çeyreğe göre ise %27'lik keskin bir düşüş anlamına geliyor. Tesla'nın bu denli düşük teslimat gerçekleştirdiği son dönem, 2022'nin üçüncü çeyreğiydi.

    Özellikle finansal tahmin piyasaları, Tesla'nın teslimat verilerine dair beklentileri şekillendirmede önemli bir rol oynuyor. Seçim süreçlerinden spor karşılaşmalarına kadar geniş bir yelpazede öngörülerde bulunan tahmin platformları, son dönemde iş dünyasına da odaklanmış durumda. Bu alandaki en büyük platformlardan biri olan Kalshi, Tesla’nın bu çeyrek performansı üzerine yapılan tahminlerde yarım milyon doları aşan işlem hacmine ulaştı.

    Tesla’nın satışlarında bölgesel bazda dikkat çeken farklılıklar var. Avrupa pazarında satışlar, geçtiğimiz çeyreklere oranla %50’ye varan ciddi bir düşüş yaşarken, Çin'deki satışlar yıllık bazda hafif bir gerileme gösterdi. Şirketin en büyük bilinmezliği ise ABD pazarı oluşturuyor. Tesla'nın bu çeyrekteki nihai teslimat rakamları, ABD'deki performansına bağlı olarak şekillenecek.

    Bu düşüş, Tesla yatırımcıları açısından endişe yaratabilecek sinyaller veriyor. Şirketin küresel talep ve üretim süreçlerine dair yeni bir strateji oluşturması gerekebilir. Önümüzdeki haftalarda Tesla’nın bu durumu nasıl yöneteceği ve atacağı adımlar, yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 1 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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