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    Tesla mağazası saldırıya uğradı: Dükkan camları kırıldı ve bir araç ateşe verildi

    Tesla son zamanlarda arka arkaya gelen protesto ve saldırılarla karşı karşıya. Yapılan saldırıların sebepleri araştırılırken, Elon Musk’ın siyasetteki rolünün bu duruma neden olabileceği konuşuluyor

    Tesla mağazası saldırıya uğradı ve dükkan camları kırıldı! Tam Boyutta Gör

    Oregon'un Salem kentindeki bir Tesla mağazası son bir ay içinde iki kez hedef alındı. İlk olayda, kimliği belirsiz kişiler mağazanın camlarını kırıp bir aracı ateşe verdi. Bu saldırının etkileri henüz unutulmamışken, geçtiğimiz günlerde mağaza yeniden saldırıya uğradı. Ancak bu kez durum daha ciddiydi; mağazaya silahlı saldırı düzenlendi. Neyse ki, olay sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği için içeride kimse bulunmuyordu.

    Olayın ardından Salem polisi soruşturma başlattı ve FBI da soruşturmaya dahil oldu. Yetkililer, FBI’ın neden bu vakayla ilgilendiğine dair net bir açıklama yapmazken, genellikle teknik destek ve uzmanlık sağlamak amacıyla yerel güvenlik güçlerine yardımcı olduklarını belirtti. Benzer bir olay daha önce Colorado'da yaşanmış ve FBI yine devreye girmişti.

    Son dönemde Tesla mağazalarına yönelik saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor. Çoğu olayın, Tesla CEO’su Elon Musk’a duyulan tepki nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor. Farklı şehirlerde vandalizm vakaları yaşanırken, bazı mağazalarda kundaklama girişimleri de tespit edildi. Ancak yetkililer, Oregon'daki son saldırının doğrudan politik bir sebebe dayanıp dayanmadığını henüz netleştirebilmiş değil.

    Öte yandan, Tesla mağazaları ve servis merkezleri zaman zaman protestolara da sahne oluyor. Ancak vandalizm ve şiddet içeren saldırılar, yetkililer tarafından titizlikle inceleniyor. Salem’deki saldırının arkasında kimlerin olduğu ve ne amaçla yapıldığı ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak gibi görünüyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 7 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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