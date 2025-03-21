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    Tesla, binlerce Cybertruck aracı geri çağırıyor

    Tesla, Cybertruck modellerinde tespit edilen ciddi bir üretim hatası nedeniyle araçları geri çağırma kararı aldı. Gelen bilgilere göre 46 binden fazla aracın onarım için geri toplandığı açıklandı.

    Tesla, binlerce aracı geri çağırıyor Tam Boyutta Gör

    Tesla, Cybertruck modellerinde yaşanan kritik bir üretim hatası nedeniyle tüm araçlarını geri çağırma kararı aldı. Elektrikli kamyonetin dış kaplamasında bulunan dekoratif bir parçanın seyir halindeyken yerinden çıkması, olası bir güvenlik riski oluşturduğu için üretici firma, teslim edilmiş tüm araçları geri toplamaya başladı.

    Geçtiğimiz hafta Tesla’nın Cybertruck teslimatlarını geçici olarak durdurduğu fark edilmiş, ancak bu kararın nedeni netlik kazanmamıştı. Şirketin yaptığı yeni açıklamayla birlikte, bu duraklamanın sebebinin araçların tavan kenarlarında yer alan süsleme paneli olduğu ortaya çıktı. Tesla, bu parçanın yapıştırıcı bağlantısında meydana gelen bir sorun nedeniyle araçtan ayrılabileceğini ve bunun güvenli bir sürüş için risk oluşturduğunu belirtti.

    Geri çağırma kararı, 13 Kasım 2023 ile 27 Şubat 2025 tarihleri arasında üretilmiş olan tüm 2024 ve 2025 model Cybertruck’ları kapsıyor. Bu süreçte üretilen toplam 46.096 adet aracın tamamı, ABD genelinde geri çağrıldı. Tesla, mevcut Cybertruck modellerinde yaşanan bu sorunun çözümü için yeni bir üretim tekniği geliştirdiğini ve trim parçalarının artık daha sağlam bir yapıştırıcı ile destekleneceğini açıkladı. Ayrıca, yeni üretilecek modellerde paslanmaz çelik panele kaynakla sabitlenen bir çivi ve somun sistemi kullanılacağını duyurdu.

    Şirket, üretim hatasını giderene kadar Cybertruck teslimatlarını durdurduğunu ve mevcut siparişleri sahiplerine ulaştırmadan önce gerekli düzeltmelerin yapılacağını belirtti. Tesla, bu sorunun üretim hattında düzeltilmesinin 21 Mart 2025 civarında gerçekleşeceğini öngörüyor. Geri çağırma sürecinde, mevcut araç sahiplerine gerekli onarımların ücretsiz olarak yapılacağı da açıklandı.

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    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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