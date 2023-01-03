Tesla'dan rekor teslimat: 1.3 milyondan fazla elektrikli otomobil

Markanın açık farkla en popüler modelleri geçen yıl 1.24 milyon adede ulaşan satışlarla Model 3 elektrikli sedan ve Model Y crossover oldu. Tesla Model S sedan ve Model X teslimatları ise 2.7 kat artarak 66 bin seviyesinde gerçekleşti.
Üretim rakamları
Tesla araçlarının üretimi geçen yıl %47 artarak 1.37 milyon araca ulaştı. Bunların 1.29 milyonluk kısmını Model 3 ve Model Y oluşturuyor. Model S ve Model X üretim rakamları ise toplamda 71 bin adet olarak açıklandı.
- 4. çeyrekte toplam teslimat: 405.278
- 4. çeyrekte toplam üretim: 439.701
- Toplam yıllık teslimat: 1.313.851
- Toplam yıllık üretim: 1.369.611
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