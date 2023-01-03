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    Tesla'dan rekor teslimat: 1.3 milyondan fazla elektrikli otomobil

    Tesla, resmi web sitesi aracılığıyla yıl sonu araç üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Şirket 2022'de yıllık %40 artışla 1.31 milyon gibi rekor bir teslimat rakamına ulaştı.
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    Tesla'dan rekor teslimat: 1.3 milyondan fazla elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçen yıla ait üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Şirket 2022'de dünya genelinde 1.31 milyon elektrikli araç teslimatı yaparak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu aynı zamanda yıllık %40 oranında bir performans artışı anlamına geliyor.

    Markanın açık farkla en popüler modelleri geçen yıl 1.24 milyon adede ulaşan satışlarla Model 3 elektrikli sedan ve Model Y crossover oldu. Tesla Model S sedan ve Model X teslimatları ise 2.7 kat artarak 66 bin seviyesinde gerçekleşti.

    Tesla'dan rekor teslimat: 1.3 milyondan fazla elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör

    Üretim rakamları

    Tesla araçlarının üretimi geçen yıl %47 artarak 1.37 milyon araca ulaştı. Bunların 1.29 milyonluk kısmını Model 3 ve Model Y oluşturuyor. Model S ve Model X üretim rakamları ise toplamda 71 bin adet olarak açıklandı.

    Tesla'dan rekor teslimat: 1.3 milyondan fazla elektrikli otomobil Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın 2022'nin dördüncü çeyreğindeki teslimatları bir önceki yıla göre %31 artışla 405 bin araca ulaştı. Bu çeyrek aynı zamanda şirket için rekor bir çeyrek olarak kayıtlara geçti. İşte 2022 için açıklanan tam rakamlar:
    • 4. çeyrekte toplam teslimat: 405.278
    • 4. çeyrekte toplam üretim: 439.701
    • Toplam yıllık teslimat: 1.313.851
    • Toplam yıllık üretim: 1.369.611
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