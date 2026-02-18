Tesla, direksiyonsuz ve pedalsız Cybercab aracının üretimine başladı

Tesla, Cybercab'in üretimine başladı
Cybercab isimli model, Waymo'nun robotaksilerine ve Amazon destekli Zoox araçlarına bir yanıt niteliği taşıyor. 2024’te düzenlenen “We Robot” etkinliğinde tanıtılan iki koltuklu coupe tasarımındaki araçta direksiyon simidi ya da pedal bulunmuyor. Araç, Tesla’nın binek modellerinde de opsiyon olarak sunulan Full Self-Driving (FSD) yazılımı ile yönlendiriliyor.
Ancak mevcut binek araçlarda FSD sistemi hala sürücünün dikkatli gözetimini gerektiriyor. Direksiyon ve pedalın olmadığı Cybercab ise teorik olarak tamamen otonom çalışacak şekilde tasarlandı.
Elon Musk, robotaksilerin ve şirketin insansı robot projelerinin Tesla’nın geleceğinde kilit rol oynadığını ve trilyonlarca dolarlık değer yaratabileceğini vurguluyor. Halihazırda Model Y tabanlı robotaksiler San Francisco Bay Area ve Austin’de faaliyet gösteriyor; ancak bu araçlarda güvenlik amacıyla insan gözetmenler bulunuyor. Öte yandan, Austin’de tamamen sürücüsüz hizmet veren Tesla sayısının yediye ulaştığı belirtiliyor.
Musk, pazartesi günü yaptığı açıklamada Cybercab üretiminin Nisan ayında başlayacak şekilde planlandığını söyledi. Bu nedenle banttan inen araçların erken üretim örnekleri olması ve seri üretimin yılın ikinci çeyreğinde hız kazanması bekleniyor. Musk daha önce, daha sade bir üretim süreci sayesinde Tesla'nın yılda beş milyona kadar robotaksi üretebileceğini iddia etmişti. Ancak geçmişteki iddiaları göz önüne alındığında, bu tür hedeflere temkinli yaklaşmak gerekiyor.