Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, direksiyonsuz ve pedalsız Cybercab aracının üretimine başladı

    Tesla'nın tamamen sürücüsüz kullanım için tasarlanan ilk aracı Cybercab, Texas fabrikasındaki üretim hattından çıktı.                                           

    Tesla, direksiyonsuz ve pedalsız aracının üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, otonom araç vizyonunda önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirketin açıklamasına göre, tamamen sürücüsüz kullanım için tasarlanan ilk aracı Texas fabrikasındaki üretim hattından çıktı.

    Tesla, Cybercab'in üretimine başladı

    Cybercab isimli model, Waymo'nun robotaksilerine ve Amazon destekli Zoox araçlarına bir yanıt niteliği taşıyor. 2024’te düzenlenen “We Robot” etkinliğinde tanıtılan iki koltuklu coupe tasarımındaki araçta direksiyon simidi ya da pedal bulunmuyor. Araç, Tesla’nın binek modellerinde de opsiyon olarak sunulan Full Self-Driving (FSD) yazılımı ile yönlendiriliyor.

    Ancak mevcut binek araçlarda FSD sistemi hala sürücünün dikkatli gözetimini gerektiriyor. Direksiyon ve pedalın olmadığı Cybercab ise teorik olarak tamamen otonom çalışacak şekilde tasarlandı.

    Elon Musk, robotaksilerin ve şirketin insansı robot projelerinin Tesla’nın geleceğinde kilit rol oynadığını ve trilyonlarca dolarlık değer yaratabileceğini vurguluyor. Halihazırda Model Y tabanlı robotaksiler San Francisco Bay Area ve Austin’de faaliyet gösteriyor; ancak bu araçlarda güvenlik amacıyla insan gözetmenler bulunuyor. Öte yandan, Austin’de tamamen sürücüsüz hizmet veren Tesla sayısının yediye ulaştığı belirtiliyor.

    Musk, pazartesi günü yaptığı açıklamada Cybercab üretiminin Nisan ayında başlayacak şekilde planlandığını söyledi. Bu nedenle banttan inen araçların erken üretim örnekleri olması ve seri üretimin yılın ikinci çeyreğinde hız kazanması bekleniyor. Musk daha önce, daha sade bir üretim süreci sayesinde Tesla’nın yılda beş milyona kadar robotaksi üretebileceğini iddia etmişti. Ancak geçmişteki iddiaları göz önüne alındığında, bu tür hedeflere temkinli yaklaşmak gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara mamak en iyi mahallesi sakine ilaldı kimdir ön cam rezistans laptü kuralı lastik taban genişliği artarsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum