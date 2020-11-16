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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu ABD’de hizmete soktu

    Tesla, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu hizmete soktu. İstasyonda 56 adet 3. nesil Supercharger istasyonu bulunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu ABD’de hizmete soktu
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    Elektrikli otomobil denilince büyük bir ihtimalle akla ilk gelen marka olan Tesla, bir yandan rakiplerinden çok daha fazla otomobili yollarla buluştururken bir yandan da bu otomobillerin ihtiyaç duyduğu altyapıya ciddi yatırım yapıyor.

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    Elektrikli otomobiller için en önemli altyapı yatırımlarından olan şarj istasyonları, şirketin genelde öncelik verdiği tesislerden. Halihazırda 20 bin şarj ünitesine sahip Tesla, ABD’de açtığı yeni tesisle kendi alanında bir rekor kırdı. Şirketin Firebaugh, Kaliforniya’da hizmete soktuğu istasyona tam 56 adet Supercharger ünitesi yerleştirdi. Tesla için ciddi bir Pazar olan Çin’de 50 üniteli istasyonlar olmasına rağmen 56 rakamı, bu anlamda şirket için bir rekor oldu.

    Araçlarını şarj eden müşteriler için aynı tesiste, bir market ve restoranı da hizmete sokan Tesla, aynı zamanda araçlara hem gölge hem de tesisin elektrik ihtiyacına katkı sağlaması maksadıyla ünitelerin üste güneş panellerinden oluşan birer gölgelik inşa etti.

    Hepsi Tesla’nın geliştirdiği 3. nesil üniteleri içeren tesisin benzerlerinin, ülke çapında daha da yaygınlaşması bekleniyor. 3. Nesil Supercharger istasyonları, araç sahiplerinin tesislerde harcadığı vakti %50 oranında azaltmayı hedefliyor. Tesla’ya göre 5 dakikalık şarj süresi ile 120 km’lik menzil elde edilebiliyor.



    https://electrek.co/2020/11/14/tesla-opens-worlds-largest-supercharger-station/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    6 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cocainbar (Cocain bar) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araba cok mantikli olmaya basladi. Evinde gunes enerjisi varsa para vermiyorsun yakita. Bildigim kadariylada belli bir yil sarj etmeside bedava.
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    Ussuz (mehmet ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İstasyonun elektrik sayacına direk nükleer santrali bağlamışlardır heralde
    1 Yanıt Yanıtla +1
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