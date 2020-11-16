Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu ABD’de hizmete soktu

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Elektrikli otomobil denilince büyük bir ihtimalle akla ilk gelen marka olan Tesla, bir yandan rakiplerinden çok daha fazla otomobili yollarla buluştururken bir yandan da bu otomobillerin ihtiyaç duyduğu altyapıya ciddi yatırım yapıyor.

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Elektrikli otomobiller için en önemli altyapı yatırımlarından olan şarj istasyonları, şirketin genelde öncelik verdiği tesislerden. Halihazırda 20 bin şarj ünitesine sahip Tesla, ABD’de açtığı yeni tesisle kendi alanında bir rekor kırdı. Şirketin Firebaugh, Kaliforniya’da hizmete soktuğu istasyona tam 56 adet Supercharger ünitesi yerleştirdi. Tesla için ciddi bir Pazar olan Çin’de 50 üniteli istasyonlar olmasına rağmen 56 rakamı, bu anlamda şirket için bir rekor oldu.

Araçlarını şarj eden müşteriler için aynı tesiste, bir market ve restoranı da hizmete sokan Tesla, aynı zamanda araçlara hem gölge hem de tesisin elektrik ihtiyacına katkı sağlaması maksadıyla ünitelerin üste güneş panellerinden oluşan birer gölgelik inşa etti.

Hepsi Tesla’nın geliştirdiği 3. nesil üniteleri içeren tesisin benzerlerinin, ülke çapında daha da yaygınlaşması bekleniyor. 3. Nesil Supercharger istasyonları, araç sahiplerinin tesislerde harcadığı vakti %50 oranında azaltmayı hedefliyor. Tesla’ya göre 5 dakikalık şarj süresi ile 120 km’lik menzil elde edilebiliyor.

https://electrek.co/2020/11/14/tesla-opens-worlds-largest-supercharger-station/

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