Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu açtı: 72 şarj ünitesi bulunuyor

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Tesla, Çin'de dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu başlattığını duyurdu. Şangay'daki 72 şarj üniteli tesisin açılmasıyla beraber, şirketin geçtiğimiz Kasım ayında Kaliforniya'da açtığı 56 şarj üniteli tesisin elinde bulundurduğu dünyanın en büyük Supercharger istasyonu unvanı da el değiştirmiş oldu. Tesisin paylaşılan fotoğraflarına göre, California'daki açık havada bulunan tesisin aksine, Şangay'daki yeni tesis kapalı alanda bulunuyor. Şirket, gelecek günlerde daha fazla şarj ünitesine sahip tesisleri hayata geçirebilir.

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Çin, Tesla için önemli bir pazar

Elektrikli araç üreten çoğu otomobil üreticisinin aksine Tesla, üçüncü taraf şarj sağlayıcılara güvenmiyor. Üçüncü taraf sağlayıcıların aksine Tesla, bir gelir kaynağı olarak şarj ağına güvenmiyor. Bunun yerine, Supercharger ağının Tesla sahiplik deneyimine değer katmasını hedefliyor.

Yeni istasyonda, 72 adet 150 kW'a kadar güç verebilen 2. nesil Supercharger bulunuyor. Kaliforniya'daki tesise göre Şangay'daki bu tesiste daha az güç sağlayan üniteler bulunuyor. Bu durumun daha uzun şarj süresi gerektirecek ancak hem şarj ünitesi sayısının daha fazla olması hem de araç yoğunluğunun Kaliforniya'dakine nispeten daha az olması, yaşanabilecek sırada bekleme durumlarını azaltacak faktörler olarak görünüyor.

Tesla, Çin'e yerel olarak üretilen 20.000'den fazla Model 3 elektrikli araç sattı ve bu da onu şirket için önemli bir pazar haline getirdi. Aynı zamanda, geçtiğimiz Kasım ayında Şangay'daki Gigafactory 3'te 23.000 elektrikli aracın üretildiği söyleniyor. Şangay fabrikasında üretilen araçların bir kısmı Çin'de satılırken bir kısmı da Avrupa ve diğer pazarlara ihraç ediliyor.

https://www.engadget.com/tesla-launches-the-worlds-largest-supercharger-station-in-shanghai-140227126.html

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