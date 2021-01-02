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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu açtı: 72 şarj ünitesi bulunuyor

    Elektrikli araç üreticisi Tesla, Şangay'da 2. nesil 72 şarj ünitesi barındıran yeni dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu hizmete soktu.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu açtı: 72 şarj ünitesi bulunuyor
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    Tesla, Çin'de dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu başlattığını duyurdu. Şangay'daki 72 şarj üniteli tesisin açılmasıyla beraber, şirketin geçtiğimiz Kasım ayında Kaliforniya'da açtığı 56 şarj üniteli tesisin elinde bulundurduğu dünyanın en büyük Supercharger istasyonu unvanı da el değiştirmiş oldu. Tesisin paylaşılan fotoğraflarına göre, California'daki açık havada bulunan tesisin aksine, Şangay'daki yeni tesis kapalı alanda bulunuyor. Şirket, gelecek günlerde daha fazla şarj ünitesine sahip tesisleri hayata geçirebilir.

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    Ayrıca Bkz. "Pixel telefonlarda 'Uyarlanabilir Şarj' kullanımı için gerekli detaylar belli oldu"

    Çin, Tesla için önemli bir pazar

    Elektrikli araç üreten çoğu otomobil üreticisinin aksine Tesla, üçüncü taraf şarj sağlayıcılara güvenmiyor. Üçüncü taraf sağlayıcıların aksine Tesla, bir gelir kaynağı olarak şarj ağına güvenmiyor. Bunun yerine, Supercharger ağının Tesla sahiplik deneyimine değer katmasını hedefliyor.

    Yeni istasyonda, 72 adet 150 kW'a kadar güç verebilen 2. nesil Supercharger bulunuyor. Kaliforniya'daki tesise göre Şangay'daki bu tesiste daha az güç sağlayan üniteler bulunuyor. Bu durumun daha uzun şarj süresi gerektirecek ancak hem şarj ünitesi sayısının daha fazla olması hem de araç yoğunluğunun Kaliforniya'dakine nispeten daha az olması, yaşanabilecek sırada bekleme durumlarını azaltacak faktörler olarak görünüyor.

    Tesla, Çin'e yerel olarak üretilen 20.000'den fazla Model 3 elektrikli araç sattı ve bu da onu şirket için önemli bir pazar haline getirdi. Aynı zamanda, geçtiğimiz Kasım ayında Şangay'daki Gigafactory 3'te 23.000 elektrikli aracın üretildiği söyleniyor. Şangay fabrikasında üretilen araçların bir kısmı Çin'de satılırken bir kısmı da Avrupa ve diğer pazarlara ihraç ediliyor.



    https://www.engadget.com/tesla-launches-the-worlds-largest-supercharger-station-in-shanghai-140227126.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2 seneye batar diyordu çok bilen 1.6 dizelciler
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) elophidae
    Daha 25 bin dolarlık modeli çıkarmadılar o da çıksın Tesla uçabilir.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Büyük şarj merkezleri çok önemli bizim togg kullanmaya başladığımızda bolca karşılaşacağımız bir şey.



    Bir araç 30 dk ila 1 saat arasında şarj olduğu için en büyük sorun boş şarj istasyonu olacak. Yani gideceksiniz bir bakacasınız dolu sıra var vs.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Süper
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    2 seneye batar diyordu çok bilen 1.6 dizelciler
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) elophidae
    Daha 25 bin dolarlık modeli çıkarmadılar o da çıksın Tesla uçabilir.
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