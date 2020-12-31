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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Pixel telefonlarda 'Uyarlanabilir Şarj' kullanımı için gerekli detaylar belli oldu

    Pil sağlığını korumak için Google'ın bu ay başlarında tanıttığı Uyarlanabilir Şarj özelliğinin hangi kriterlerin yerine getirilmesi halinde devreye gireceği bir Google destek sayfasında ortaya çıktı
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Pixel telefonlarda 'Uyarlanabilir Şarj' kullanımı için gerekli detaylar belli oldu

    Google, daha sağlıklı bir pil şarj rutininin otomatikleştirilmesine yardımcı olmak için Uyarlanabilir Şarj adlı yeni bir özelliği kullanıma sundu. Yeni özellik, şimdilik yalnızca Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G ve Pixel 5 telefonlarında mevcut. Uyalanabilir Şarj özelliği, hızlı bir şekilde bataryayı doldurmak yerine birkaç saat boyunca yavaş yavaş şarj ederek batarya sağlığını iyileştirmeyi amaçlıyor.

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    Uyarlanabilir şarj için belirli kriterler var

    Uyarlanabilir Şarj, telefonunuzu günlük alışkanlıklarınıza göre şarj ederek, gece boyunca pili yavaşça doldurur. Uyandığınızda ise telefonunuzun şarjını %100 olarak göreceksiniz.

    Özelliğin aktif olabilmesi için telefonunuzu saat 21:00'dan sonra şarja takmalısınız. Ayrıca telefondan 5:00 ile 10:00 saatleri arasında bir alarm kurmanız gerekiyor. Bu iki kritere uyulduğunda telefonunuz 'Uyarlanabilir Şarj' özelliğini kullanmaya başlıyor. Aksi bir durumda ise telefonunuz normal şekilde şarj olacak.

    Ayarlar> Pil> Uyarlanabilir Pil> Uyarlanabilir Şarj seçeneğinden özelliği, manuel olarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilirsiniz.

    Google destek sayfasında yeni özellik ile ilgili: "Uyarlanabilir Şarj, bir Pixel cihazın ne kadar hızlı şarj olacağını dinamik olarak kontrol ederek pil sağlığının zaman içinde korunmasına yardımcı olur. Akşamları telefonunuzu prize takın, bir alarm kurun ve telefonunuz Uyarlanabilir Şarj sihrini çalıştıracaktır." ifadeleri yer alıyor.



    https://www.engadget.com/pixel-adaptive-charging-alarm-084525543.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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