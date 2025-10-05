Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla, 7 Ekim’de gizemli ve yeni bir şey tanıtacak: Ne olabilir?

    Elektrikli otomobil devi Tesla, kısa bir süre önce 7 Ekim tarihine işaret eden bir gizemli bir video paylaştı. Öte yandan uygun fiyatlı Tesla Model Y ise yakın zamanda gündeme oturmuştu.

    Tesla, 7 Ekim’de gizemli ve yeni bir şey tanıtacak: Ne olabilir? Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’un şirketi Tesla, otomotiv dünyasını bir kez daha merakta bırakıyor. Şirket, sosyal medya hesaplarında 7 Ekim tarihini öne çıkaran gizemli bir video paylaştı. Video içeriği net olarak açıklanmazken belirgin bir plastik fan bileşeninin dönmesi, akıllara yeni bir ürün veya teknoloji duyurusunu getirdi. Sosyal medyada yapılan tahminlere göre videodaki dönen cisim, kısa süre önce sızan ucuz Model Y’ye ait olabilir. Ancak başka tahminler de var.

    Ucuz Model Y

    Tesla, 7 Ekim Salı gününe işaret eden video haricinde herhangi bir detay paylaşmadı. Ancak video, ilk olarak akıllara yeni uygun fiyatlı Model Y Standart varyantını getiriyor. Dönen plastik cisim, sızan Model Y’nin jant tasarımıyla uyuşmuyor olsa da bu, farklı boyuttaki bir jant seçeneği olabilir. Tesla, araçları için farklı jant seçenekleri zaten sunuyor.

    Haliyle düşük maliyetli Model Y'nin Teksas yollarında kamuflajsız görüntülenmesi ve iç mekan detaylarının sızdırılması, 7 Ekim'de yapılacak duyurunun bu yeni modelle ilgili olabileceği tahminlerini güçlendiriyor.

    Model Y Standard, daha sade ön ve arka tasarımı, 18 inçlik aerodinamik jantları, panoramik cam tavan yerine siyah renkte bırakılmış tavan yapısı ve bazı donanım eksiltmeleriyle daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak. İç mekanda 15,4 inçlik merkezi ekran korunurken, HEPA filtresi, arka dokunmatik ekran ve otomatik havalandırma gibi özellikler kaldırılmış görünüyor. Modelin 35.000 – 40.000 dolar aralığında fiyatlandırılması bekleniyor.

    Yeni HVAC

    Ancak gizemli Tesla duyurusu hakkında bazı teoriler de var. Bunlardan en öne çıkanına göre videodaki dönen plastik fan bileşeni, doğrudan aracın ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemine işaret ediyor olabilir. Tesla, araçlarında standart olarak gelişmiş hava filtreleme sistemlerini (HEPA) kullanıyor. Bu duyuru, daha yüksek verimlilik sunan, gelişmiş partikül filtrelemesi veya koku giderme gibi yeni özelliklere sahip, geliştirilmiş bir HVAC veya hava temizleme sisteminin tanıtımı olabilir.

    Yeni termal yönetim sistemi

    Tesla araçlarının performansı için kritik öneme sahip olan bir diğer bileşen ise termal yönetim sistemleri. Pil paketlerinin ve elektronik aksamın ideal sıcaklıkta tutulması, menzil ve şarj hızını doğrudan etkiliyor. Dönmekte olan bileşen, daha iyi hava akışı ve ısı kontrolü için tasarlanmış, gelişmiş plastik kanallara veya fanlara sahip yeni bir pil veya elektronik soğutma sisteminin parçası olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 1 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    45 Kişi Okuyor (15 Üye, 30 Misafir) 14 Masaüstü 31 Mobil
    maxpeck, teknogs, AlaKaan2019 ve 11 üye daha okuyor
    M
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1707 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla, tesla model y ve
    3 etiket daha elektrikli otomobil Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    key and peele nereden izleyebilirim 500-600 bin arası araba otomatik 13 cm hoparlör tavsiyesi cam filmi lekesi nasıl çıkar d segment suv

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum