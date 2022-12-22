Tesla hisseleri çakılıyor, işten çıkarmalar başlamak üzere

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, daha fazla çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket aynı zamanda işe alım süreçlerini de dondurmuş durumda. Tesla’nın satış anlamında güçlü bir yıl yaşaması görünen o ki finansal tablolara beklendiği kadar olumlu bir seviyede etki etmemiş durumda.

Electrek’in Tesla’ya yakın güvenilir kaynaklara dayandırdığı özel raporuna göre firma, 2023’ün ilk çeyreğinde işten çıkarmalara başlayacak. Bunun yanında işe alım süreçleri de durdurulmuş vaziyette. Ancak raporda Tesla’nın ne kadar kişiyi işten çıkaracağı, firmanın hangi bölümlerine odaklanılacağı veya sürecin boyutu hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Tesla hisseleri adeta çakıldı

Tam Boyutta Gör Tesla’nın istenilen finansal yapısı sağlanamamış olmasına rağmen şirket büyümeyi sürdürmek istiyor. Bu bağlamda önümüzdeki kısa dönemde şirketin Meksika’da bir başka Gigafactory tesisi kurma planlarını açıklayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla Tesla’nın burası için yeni çalışanlar alması söz konusu.

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Ek olarak hatırlayacağınız üzere Elon Musk, Haziran ayında Tesla'nın önümüzdeki birkaç ay içinde çalışan sayısında yüzde 3,5'lik net bir azalma yapılacağını söylemişti. O dönemki işten çıkarmalar tamamlanmış ve işe alımlar tekrardan başlamıştı.

Ayrıca Tesla, geçtiğimiz çeyrekte rekor seviyede elektrikli araç teslimatı gerçekleştirmişti. Bu önemli başarıya rağmen şirketin hisseleri 2022 yılında yüzde 65 düştü. Hatta sadece bu ay hisse değeri yüzde 22 oranında eridi. Bazı Tesla yatırımcıları, Musk'ın Twitter ile meşgul olmasından ve dikkatini oraya yoğunlaştırmasından endişeli. Zira bilindiği üzere Musk bir süredir Tesla’daki hisselerinin bir kısmını satmıştı. Yine hatırlayacağınız gibi Tesla, sorunlar nedeniyle on binlerce aracını geri çağırmıştı. Yani sorunlar sadece borsa nezdinde de değil.

Tesla için 2022 yılı garip bir yıl oldu. Küresel ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon elbette sadece Tesla’yı etkilemedi. Rivian, Stellantis, Meta, Apple, Amazon ve Snap gibi daha pek çok teknoloji devi bu yıl içerisinde işten çıkarmalar gerçekleştirdi veya işe alımları durdurdu. Küresel piyasalar halen daha iyileşme sürecinde ve bunun etkisinin 2023’te de sürmesi bekleniyor.

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Tesla hisseleri çakılıyor, işten çıkarmalar başlamak üzere