İddia: Tesla, ilave vergi nedeniyle Türkiye kararını gözden geçiriyor

Türkiye'de şirket kuran ve işe alım süreçlerini hızlandıran Tesla, 2023'ün ilk çeyreğinde Model 3 ve Model Y araçlarını resmi olarak satışa sunmayı planlıyordu. Model Y'nin Berlin'den, şirketin asıl kozu Model 3'ün ise Çin'den gelmesi planlanıyordu. Ekonomi gazetesinin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tesla, son gelen ilave gümrük vergisinden sonra Türkiye kararını yeniden gözden geçiriyor. Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer de ilave gümrük vergilerinin Tesla’nın Türkiye’deki planlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Çin'den gelen araçlara yönelik halihazırda yüzde 10 gümrük vergisi uygulanıyor. Geçen yıl buna ek olarak yüzde 10 vergi getirilmişti. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile bu ilave oran yüzde 40'a çıkarıldı. Yani Çin'den gelen araçlar toplamda yüzde 54 gümrük vergisi ödeyecek. Bunun üzerine ÖTV ve KDV eklenecek. Üstelik bu durum sadece Çinli markaları değil Çin'de üretim yapanları da etkiliyor. Tesla Model 3 ve Dacia Spring gibi modelleri buna örnek gösterebiliriz.
Lüks araç ithalatında Türkiye’nin önde gelen temsilcilerinden olan Albayrac&Minoto CEO’su Ferhat Albayrak da ilave gümrük vergisinin Çin'de üretim yapan birçok markanın Türkiye pazarına yönelik iştahını kaçırdığını ifade etti. Son olarak Türkiye'ye giriş yapacağını açıklayan BYD firması üzerinden örnek veren Albayrak, ilave gümrük vergisinin artırılmasının BYD ve benzer Çinli üreticilerin Türkiye'ye yatırım iştahını azaltacağını dile getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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