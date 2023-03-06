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    Tesla, Model S ve Model X’in fiyatlarında büyük indirime gitti

    Tesla agresif bir şekilde otomobillerinin fiyatını indirmeye devam ediyor. Elektrikli otomobil üreticisi son olarak Model S ve Model X’in fiyatlarında büyük indirime gitti.
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    Tesla, Model S ve Model X’in fiyatlarında indirime gitti Tam Boyutta Gör
    Tesla, oldukça agresif bir şekilde otomobillerinin fiyatlarında indirime gidiyor. Bu yılın başlarında Model 3 ve Model Y için indirime giden firma şimdi de üst seviyeyi hedefleyen Model S ve Model X SUV araçlarının fiyatında indirim yapıyor. Bu indirimin şimdilik ABD pazarı için geçerli olduğu görülüyor.

    Tesla, fiyatları bir kez daha indirdi

    Tesla, önceki fiyat indirimlerini ABD’deki Federal Vergi teşviğinden yararlanmak ve talebi artırmak için yapmıştı. Şimdi ise görünüşte göre doğrudan talep artışı hedefleniyor. Bunun sinyalini Elon Musk, geçen hafta düzenlenen etkinlikte "İnsanların bir Tesla'ya sahip olma arzusu son derece yüksek. Ancak sınırlayıcı faktör, bir Tesla için ödeme yapma kapasiteleri” sözleriyle vermişti.

    Tesla, Model S ve Model X’in fiyatlarında indirime gitti Tam Boyutta Gör
    Son indirimlerle birlikte Tesla’nın küresel satışlarının yüzde 4’ünü oluşturan Model S ve Model X, sırasıyla 89,990 dolar ve 99,990 dolar etikete sahip. Dört çeker performans odaklı Plaid versiyonlarının fiyatları ise yine sırasıyla 109,990 dolar ve 109,990 dolar olarak belirlendi. Yapılan indirim, modelden modele değişiyor ancak 10.000 dolarlık (yaklaşık yüzde 10) büyük bir indirim söz konusu.

    Tesla, en son fiyat indirimini küresel çapta Ocak ayında yapmıştı ve yüzde 20’ye varan sert bir şekilde fiyat düşüşü sağlamıştı. Bu fiyat indirimlerinin arkasındaki bir diğer neden de Tesla’nın üretim maliyetlerini düşürmesi. Önceki haberlerimizde yer verdiğimiz gibi Tesla, büyük bir üretim revizyonuna giderek maliyetleri neredeyse yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 3 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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