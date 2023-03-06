Tesla, Model S ve Model X’in fiyatlarında büyük indirime gitti

Tam Boyutta Gör Tesla, oldukça agresif bir şekilde otomobillerinin fiyatlarında indirime gidiyor. Bu yılın başlarında Model 3 ve Model Y için indirime giden firma şimdi de üst seviyeyi hedefleyen Model S ve Model X SUV araçlarının fiyatında indirim yapıyor. Bu indirimin şimdilik ABD pazarı için geçerli olduğu görülüyor.

Tesla, fiyatları bir kez daha indirdi

Tesla, önceki fiyat indirimlerini ABD’deki Federal Vergi teşviğinden yararlanmak ve talebi artırmak için yapmıştı. Şimdi ise görünüşte göre doğrudan talep artışı hedefleniyor. Bunun sinyalini Elon Musk, geçen hafta düzenlenen etkinlikte "İnsanların bir Tesla'ya sahip olma arzusu son derece yüksek. Ancak sınırlayıcı faktör, bir Tesla için ödeme yapma kapasiteleri” sözleriyle vermişti.

Tam Boyutta Gör Son indirimlerle birlikte Tesla’nın küresel satışlarının yüzde 4’ünü oluşturan Model S ve Model X, sırasıyla 89,990 dolar ve 99,990 dolar etikete sahip. Dört çeker performans odaklı Plaid versiyonlarının fiyatları ise yine sırasıyla 109,990 dolar ve 109,990 dolar olarak belirlendi. Yapılan indirim, modelden modele değişiyor ancak 10.000 dolarlık (yaklaşık yüzde 10) büyük bir indirim söz konusu.

Tesla, 100 yıllık otomobil üretim modelini değiştiriyor 19 sa. önce eklendi

Tesla, en son fiyat indirimini küresel çapta Ocak ayında yapmıştı ve yüzde 20’ye varan sert bir şekilde fiyat düşüşü sağlamıştı. Bu fiyat indirimlerinin arkasındaki bir diğer neden de Tesla’nın üretim maliyetlerini düşürmesi. Önceki haberlerimizde yer verdiğimiz gibi Tesla, büyük bir üretim revizyonuna giderek maliyetleri neredeyse yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla, Model S ve Model X’in fiyatlarında indirime gitti