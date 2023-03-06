Tesla, Model S ve Model X’in fiyatlarında büyük indirime gitti

Tesla, fiyatları bir kez daha indirdi
Tesla, önceki fiyat indirimlerini ABD’deki Federal Vergi teşviğinden yararlanmak ve talebi artırmak için yapmıştı. Şimdi ise görünüşte göre doğrudan talep artışı hedefleniyor. Bunun sinyalini Elon Musk, geçen hafta düzenlenen etkinlikte "İnsanların bir Tesla'ya sahip olma arzusu son derece yüksek. Ancak sınırlayıcı faktör, bir Tesla için ödeme yapma kapasiteleri” sözleriyle vermişti.
Tesla, en son fiyat indirimini küresel çapta Ocak ayında yapmıştı ve yüzde 20’ye varan sert bir şekilde fiyat düşüşü sağlamıştı. Bu fiyat indirimlerinin arkasındaki bir diğer neden de Tesla’nın üretim maliyetlerini düşürmesi. Önceki haberlerimizde yer verdiğimiz gibi Tesla, büyük bir üretim revizyonuna giderek maliyetleri neredeyse yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez