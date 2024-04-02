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    Anlık Bildirim

    Tesla ilk çeyrekte “felaket” sonuçlarla yüzleşti

    Tesla, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin teslimat ve üretim rakamlarını açıkladı. Paylaşılan resmi rapor, şirketin büyüme göstermeyeceği yönündeki şüpheleri doğruladı.
    Tesla ilk çeyrekte “felaket” sonuçlarla yüzleşti Tam Boyutta Gör
    Tesla bugün, 2024 yılı için ilk çeyrek araç üretim ve teslimat raporunu yayınladı. Şirket, teslimatlarda yılın bu döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,5, geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre ise yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadı. Raporun yayınlanmasının ardından Tesla hisseleri yaklaşık olarak yüzde 6,5 oranında düştü.

    Tesla'da satışlar ciddi oranda düştü

    Son birkaç haftadır gündemde olduğu gibi Tesla'nın 2024 yılının ilk çeyreğindeki teslimatlarına ilişkin beklentiler çok iyi görünmüyordu. Öyle ki mevcut analist tahminleri, beklentilerini sürekli olarak aşağı yönlü olacak şekilde revize etti. Genel olarak beklenti 431.000 adet teslimat yönündeydi. Ancak bugün açıklanan resmi verilere göre Tesla, yılın ilk çeyreğinde 386.810 adet teslimat yaptığını bildirdi. Bu da yıldan yılda yüzde 8,5 düşüş anlamına geliyor.

    Tesla ilk çeyrekte “felaket” sonuçlarla yüzleşti Tam Boyutta Gör
    Tesla, satışları modele göre ayırmıyor ancak toplamda 412.376 adet Model 3/Y otomobil ürettiğini ve 369.783'ünü teslim ettiğini bildiriyor. Diğer modellerde ise 20.995 adet üretilip 17.027 adet teslim edildiği aktarılıyor.

    Tesla bu düşüşün nedeni olarak birkaç mazeret de paylaştı. Firmaya göre hacimlerdeki düşüş kısmen Fremont fabrikasındaki güncellenmiş Model 3'ün üretim artışının erken aşamasından, Kızıldeniz çatışmasının neden olduğu nakliye sapmalarından ve Gigafactory Berlin'deki bir kundaklama saldırısından kaynaklanan fabrika kapanmalarından kaynaklandı.

    Tesla, geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobil üreticisi 422.875 teslimat ve 440.808 araç üretimi gerçekleştirmişti. Bir önceki rekor çeyrekte (2023 Q4) ise 484.507 teslimat ve 494.989 araç üretimine ulaşılmıştı.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/04/02/tesla-releases-q1-2024-deliveries-disastrous-results/ https://ir.tesla.com/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-first-quarter-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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