Tam Boyutta Gör Tesla bugün, 2024 yılı için ilk çeyrek araç üretim ve teslimat raporunu yayınladı. Şirket, teslimatlarda yılın bu döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,5, geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre ise yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadı. Raporun yayınlanmasının ardından Tesla hisseleri yaklaşık olarak yüzde 6,5 oranında düştü.

Tesla'da satışlar ciddi oranda düştü

Son birkaç haftadır gündemde olduğu gibi Tesla'nın 2024 yılının ilk çeyreğindeki teslimatlarına ilişkin beklentiler çok iyi görünmüyordu. Öyle ki mevcut analist tahminleri, beklentilerini sürekli olarak aşağı yönlü olacak şekilde revize etti. Genel olarak beklenti 431.000 adet teslimat yönündeydi. Ancak bugün açıklanan resmi verilere göre Tesla, yılın ilk çeyreğinde 386.810 adet teslimat yaptığını bildirdi. Bu da yıldan yılda yüzde 8,5 düşüş anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, satışları modele göre ayırmıyor ancak toplamda 412.376 adet Model 3/Y otomobil ürettiğini ve 369.783'ünü teslim ettiğini bildiriyor. Diğer modellerde ise 20.995 adet üretilip 17.027 adet teslim edildiği aktarılıyor.

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Tesla bu düşüşün nedeni olarak birkaç mazeret de paylaştı. Firmaya göre hacimlerdeki düşüş kısmen Fremont fabrikasındaki güncellenmiş Model 3'ün üretim artışının erken aşamasından, Kızıldeniz çatışmasının neden olduğu nakliye sapmalarından ve Gigafactory Berlin'deki bir kundaklama saldırısından kaynaklanan fabrika kapanmalarından kaynaklandı.

Tesla, geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobil üreticisi 422.875 teslimat ve 440.808 araç üretimi gerçekleştirmişti. Bir önceki rekor çeyrekte (2023 Q4) ise 484.507 teslimat ve 494.989 araç üretimine ulaşılmıştı.

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Tesla ilk çeyrekte “felaket” sonuçlarla yüzleşti