Tesla ilk çeyrekte “felaket” sonuçlarla yüzleşti

Tesla'da satışlar ciddi oranda düştü
Son birkaç haftadır gündemde olduğu gibi Tesla'nın 2024 yılının ilk çeyreğindeki teslimatlarına ilişkin beklentiler çok iyi görünmüyordu. Öyle ki mevcut analist tahminleri, beklentilerini sürekli olarak aşağı yönlü olacak şekilde revize etti. Genel olarak beklenti 431.000 adet teslimat yönündeydi. Ancak bugün açıklanan resmi verilere göre Tesla, yılın ilk çeyreğinde 386.810 adet teslimat yaptığını bildirdi. Bu da yıldan yılda yüzde 8,5 düşüş anlamına geliyor.
Tesla bu düşüşün nedeni olarak birkaç mazeret de paylaştı. Firmaya göre hacimlerdeki düşüş kısmen Fremont fabrikasındaki güncellenmiş Model 3'ün üretim artışının erken aşamasından, Kızıldeniz çatışmasının neden olduğu nakliye sapmalarından ve Gigafactory Berlin'deki bir kundaklama saldırısından kaynaklanan fabrika kapanmalarından kaynaklandı.
Tesla, geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobil üreticisi 422.875 teslimat ve 440.808 araç üretimi gerçekleştirmişti. Bir önceki rekor çeyrekte (2023 Q4) ise 484.507 teslimat ve 494.989 araç üretimine ulaşılmıştı.Kaynakça https://electrek.co/2024/04/02/tesla-releases-q1-2024-deliveries-disastrous-results/ https://ir.tesla.com/tesla-vehicle-production-deliveries-and-date-financial-results-webcast-first-quarter-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...