Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu

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Tesla, ilk örneklerinin Çin’in beş farklı şehrinde açıldığı ve marka adıyla hizmet verecek araç kaplama servislerinin faaliyete geçtiğini duyurdu.Araç sahipleri, Tesla otomobillerindeki renk alternatiflerinin artırıldığı söz konusu hizmeti daha önce üçüncü parti sağlayıcılardan alıyordu.

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Tesla’nın üretimi ve servislerdeki bakım faaliyetlerini kolaylaştırmak adına sınırlı sayıda renk seçeneği sunmayı tercih etmesi uzun zamandır bilinen bir gerçek. Kişiselleştirmenin en önemli ayaklarından biri olan renk seçeneği eksikliği ise Tesla araç sahiplerini, otomobil kaplama alternatiflerine yönlendiriyordu.

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Bu duruma son vermek isteyen şirket, renk seçeneklerini artırmak yerine kaplama hizmetini kendi markası adıyla vermeyi tercih etti. Tesla bu kapsamda Weibo hesabı üzerinden de resmi bir açıklama yaptı.

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Orijinali Çince olan açıklamanın çevirisi ise şöyle:

“Tesla araçları artık daha sık yollarda görmeye başladık. Bu yüzden şarj istasyonlarındaki arabaları karıştırma ihtimali de arttı. Kendi aracınızı diğerlerinden nasıl ayırt edeceksiniz? Tesla Teslim Merkezi artık farklı renklerde araç kaplama hizmeti de veriyor. Bu kapsamda Pekin, Şangay, Guangzhou, Şenzen ve Suzhou’daki istasyonları ziyaret edebilirsiniz. Ağustos ayı ortalarında bunlara yeni şehirler de eklenecek. Çok fazla renk alternatifi bulunuyor. İlgili birimimizle lütfen iletişime geçin”

Tesla’nın oldukça büyük bir pazar olan Çin’de başlattığı söz konusu hizmet bakalım dünya çapında da yaygınlaşacak mı? Çinli müşterilerden gelecek talebin bu konuda belirleyici olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.

https://electrek.co/2020/08/06/tesla-launches-car-wrap-service/

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