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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu

    Tesla, sınırlı sayıdaki renk seçeneği alternatiflerini artırmak maksadıyla kendi araç kaplama servisini devreye soktu. Söz konusu servisin ilk örnekleri Çin'de hayata geçti.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu
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    Tesla, ilk örneklerinin Çin’in beş farklı şehrinde açıldığı ve marka adıyla hizmet verecek araç kaplama servislerinin faaliyete geçtiğini duyurdu.Araç sahipleri, Tesla otomobillerindeki renk alternatiflerinin artırıldığı söz konusu hizmeti daha önce üçüncü parti sağlayıcılardan alıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin marka ismi belli oldu"

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    Tesla’nın üretimi ve servislerdeki bakım faaliyetlerini kolaylaştırmak adına sınırlı sayıda renk seçeneği sunmayı tercih etmesi uzun zamandır bilinen bir gerçek. Kişiselleştirmenin en önemli ayaklarından biri olan renk seçeneği eksikliği ise Tesla araç sahiplerini, otomobil kaplama alternatiflerine yönlendiriyordu.

    Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu
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    Bu duruma son vermek isteyen şirket, renk seçeneklerini artırmak yerine kaplama hizmetini kendi markası adıyla vermeyi tercih etti. Tesla bu kapsamda Weibo hesabı üzerinden de resmi bir açıklama yaptı.

    Tesla, kendi araç kaplama hizmetini devreye soktu
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    Orijinali Çince olan açıklamanın çevirisi ise şöyle:

    “Tesla araçları artık daha sık yollarda görmeye başladık. Bu yüzden şarj istasyonlarındaki arabaları karıştırma ihtimali de arttı. Kendi aracınızı diğerlerinden nasıl ayırt edeceksiniz? Tesla Teslim Merkezi artık farklı renklerde araç kaplama hizmeti de veriyor. Bu kapsamda Pekin, Şangay,  Guangzhou, Şenzen ve Suzhou’daki istasyonları ziyaret edebilirsiniz. Ağustos ayı ortalarında bunlara yeni şehirler de eklenecek. Çok fazla renk alternatifi bulunuyor. İlgili birimimizle lütfen iletişime geçin”

    Tesla’nın oldukça büyük bir pazar olan Çin’de başlattığı söz konusu hizmet bakalım dünya çapında da yaygınlaşacak mı? Çinli müşterilerden gelecek talebin bu konuda belirleyici olacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.



    https://electrek.co/2020/08/06/tesla-launches-car-wrap-service/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 2 hf.
    Renk seçeneğini sınırlı tut. Sattığın arabadan kaplama ile tekrar para kazan. Elon bu işi biliyor.
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    Evil.Morty 2 hf.
    cybertruck için hazırlık.
    elon kesin echi bir temaya sahip kaplama yapacaktır. rofl
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